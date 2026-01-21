El Govern reitera que «no hi ha opció de no complir la sentència» de Sixena però avisa del risc

La consellera Sònia Hernández ha assegurat en el marc de la Comissió de Cultura del Parlament que desconeix cap informe de l’Aragó que digui que el trasllat de les pintures murals de Sixena es pot fer “tranquil·lament”. Hernández ha deixat clar que “no hi ha opció de no complir la sentència”, però ha insistit que s’han d’avaluar els riscos. En la mateixa línia s’ha pronunciat el director del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), Pepe Serra, que també ha comparegut per donar més informació sobre l’estat del litigi. El responsable del museu ha afirmat que la retirada de les obres té unes complicacions “infinites”. “Hi ha una paraula que aviat començarà a aparèixer i és la de la responsabilitat”, ha afegit.\r\n