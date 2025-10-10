Dos nous casos de Dermatosi Nodular a l'Alt Empordà eleven el nombre total a cinc

Declarats dos nous casos de Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) en granges petites de bestiar boví situades a Peralada i a Pedret i Marzà, a l'Alt Empordà. Es tracta del quart i cinquè cas detectats a Catalunya en menys d'una setmana, després dels que es van registrar a Castelló d'Empúries i a una altra explotació també a Peralada. El Departament d’Agricultura ja n’ha informat els ramaders i ha confirmat que, de moment, no es modificarà el radi de control establert.
A Peralada s'hauran de sacrificar vuit animals, mentre que a Pedret i Marzà seran 25. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació manté actiu el dispositiu de control i prevenció, i ja ha posat en marxa la campanya de vacunació massiva de totes les vaques ubicades en un radi de vint quilòmetres al voltant del primer focus declarat.
Segons la Xarxa d’Alerta Sanitària Veterinària (RASVE) del Ministeri d’Agricultura, el quart focus s’ha localitzat en una granja de Peralada amb 8 caps de bestiar, tres dels quals han resultat afectats. El cinquè, a Pedret i Marzà, correspon a una explotació amb 25 caps, on dos animals han donat positiu.
Aquests dos nous casos se sumen als tres ja confirmats des de dissabte passat: el primer, a Castelló d’Empúries, amb 123 animals sacrificats després que tres vedelles donessin positiu; el segon, a una granja de Peralada amb 270 caps; i el tercer, també a Castelló d’Empúries, en una explotació amb 262 vaques. Segons el sistema d’alerta sanitària, tots els focus detectats fins ara són primaris.
Campanya de vacunació en marxa
Paral·lelament, el Departament d’Agricultura ha començat la campanya de vacunació del bestiar boví situat a prop del primer focus. Segons va explicar la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent, primer s’immunitzen les explotacions dins el perímetre més pròxim (5 km) i, al mateix temps, les situades al límit del radi de 20 km, per crear un efecte barrera. El Departament preveu que el primer lot de vacunes pugui ser administrat en dos dies, i continuar amb el procés de vacunació amb l’arribada del segon lot, a partir de la setmana vinent.