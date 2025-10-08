Declarat un tercer cas de Dermatosi Nodular Contagiosa en una granja de Castelló d'Empúries

Declarat un tercer cas de Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) en una granja de bestiar boví de Castelló d'Empúries, a l'explotació hi ha 262 caps de bestiar boví, dels quals tres estan afectats per la malaltia. El cas s'afegeix als dos detectats en explotacions del mateix municipi i de Peralada.
El Departament d'Agricultura ha informat que els resultats del laboratori central de veterinària d'Algete, a Madrid, han confirmat aquest nou cas, que ja s'ha fet saber als ramaders afectats, i que no modifica el radi d'afectació de la malaltia.
D'altra banda, la vacunació contra la DNC no començarà en les properes hores, sinó que es retarda a aquest dijous perquè una incidència en la logística del transport no ha permès que els vials arribessin des del sud de França. El Departament també demana suspendre les fires ramaderes a la demarcació.
Aquest tercer cas de DNC s'afegeix al primer -també, a Castelló d'Empúries- que va obligar a sacrificar 123 animals, i al que es va confirmar en una altra granja de Peralada (on hi havia 270 caps de bestiar boví). En el primer cas, la malaltia va afectar tres vedelles; i en el segon, quatre animals.