La queixa es va fent gran. Un total de 43 centres educatius s'han adherit al manifest per deixar de fer sortides o colònies a partir del curs vinent en senyal de protesta en el marc de les reivindicacions del sector. La proposta va sorgir de docents del Maresme i la Selva, tot i que entre els adherits hi ha centres d'arreu del territori. La majoria, però encara són dels serveis territorials del Maresme i el Vallès Oriental.
Els docents estan fent servir els grups de WhatsApp i Telegram de les diferents zones de Catalunya per distribuir el missatge. Els centres que s'hi vulguin sumar han de sotmetre la proposta a votació al claustre, i un cop s'aprovi, signar un manifest. Claudia Cebrián, membre de l'Assemblea de Docents del Maresme i la Selva, confirma a Nació que diversos centres els han confirmat que votaran la proposta la durant aquesta setmana. Tot i això, la mesura es posaria en marxa a partir del curs vinent. Cebrián explica que enguany "ja estan fets els Projectes Educatius de Centre i les famílies han pagat les quotes". Tot i això, dos centres educatius de Ponent han decidit implantar-ho aquest curs.
Les demandes
Al manifest, els docents expressen que deixaran de fer sorties escolars i/o colònies fins que el Departament d'Educació "implementi millores reals, estructurals i efectives al sistema educatiu públic". En particular, demanen que Educació accepti quatre demandes: augment de les ràtios, reducció de la burocràcia més recursos per la inclusió, i actualització salarial. Afegeixen que és una mesura de pressió "legítima" davant d'una realitat "que fa massa anys que s'arrossega i que ha esdevingut insostenible".
D'altra banda, asseguren que l'acció no és contra l'alumnat ni les famílies, sinó "per ells". "Defensem una educació pública equitativa, inclusiva i de qualitat. Però la qualitat no es pot sostenir només amb la voluntat i el sobreesforç del professorat", afirma el text.
Una mesura "estratègica"
Els docents de la Selva i el Maresme creuen que negar-se a fer sortides i colònies és una mesura estratègica. D'una banda, es visibilitza la situació que denuncien i es posa més pressió al Departament d'Educació, però de retruc també afecta altres sectors, com per exemple la cultura -moltes sortides són a museus o cinemes- o el lleure. Així mateix, amb la negativa a fer colònies els professors volen incidir en les condicions a què són sotmesos durant les pernoctacions. La “responsabilitat personal i professional” que impliquen, la disponibilitat fora de l’horari laboral i les hores extra no compensades, en un context de sobrecàrrega generalitzada. Segons explica Cebrián, no cobren cap hora extra i el sou és el d'una jornada normal, malgrat marxar dues, tres o quatre nits. "Les colònies són una responsabilitat afegida, si hi seguim anant és per vocació".