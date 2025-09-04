El síndic de Barcelona denuncia que l'Ajuntament va obligar una família que venia a tractar el fill autista a dormir al carrer

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha denunciat el cas d’una família amb menors que va haver de pernoctar al carrer perquè l'Ajuntament "no va activar els recursos oportuns” i no va oferir-los un allotjament temporal d'urgència. “En cap cas és justificable que hi hagi infants dormint al carrer”, ha apuntat. L'episodi s’agreuja especialment en tractar-se d'una família amb dos menors d'edat que van venir a la ciutat, procedents d'un altre país, per ajudar un dels fills, que és autista.
El síndic ha assenyalat que malgrat que la família va alertar de la seva manca de recursos econòmics, se'ls va negar igualment l’accés a un allotjament. Els progenitors havien contactat prèviament, el novembre del 2024, amb el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), que els va hostatjar durant dos dies i va derivar-los al Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER).
En els mesos consecutius, el SAIER va realitzar diverses trucades i visites de seguiment, així com coordinacions amb diferents serveis que també estaven assistint la família. Tanmateix, ja el maig del 2025, la dona va informar de la pèrdua sobtada de l’habitatge i “malgrat que les circumstàncies de necessitat van persistir”, ha indicat la institució, el SAIER no va resoldre el problema, sinó que “van oferir-los nits puntuals de pernoctació, però sense continuïtat”.
Val a dir que aquest episodi ha ocorregut després que el 14 de juny d’enguany, la Sindicatura de Greuges de Barcelona presentés l’estudi Els Allotjaments Temporals d’Urgència. Millores inajornables i reptes transformadors, fruit d’una anàlisi començada el juliol del 2024 i ja segons unes deficiències que anunciaven el 2023. En l’escrit, la institució reclama, entre altres, la millora de la dotació econòmica per atendre les necessitats del servei d’allotjaments temporals d'urgència, així com en els mecanismes d’auditoria i supervisió de les persones proveïdores actuals.