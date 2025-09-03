Pas endavant d'una cadena de gimnasos amb el català

Un dels àmbits on el català pateix és a l'hora de fer exercici. Segons dades recents de l'Agència Catalana de Consum, els gimnasos i els centres esportius són el cinquè espai on hi ha més expedients oberts per casos de vulneració dels drets lingüístics, només per sota dels restaurants, els bars, les perruqueries, i els comerços al detall i centres comercials.
L'experiència de molts catalanoparlants ben segur que posa en evidència que l'ús de la llengua és minoritari, o pràcticament existent en aquests espais. És per aquest motiu que, com està passant en molts sectors i sobretot del món del consum, el Govern i el Departament de Política Lingüística pressionen perquè s'introdueixi el català.
En aquest sentit, la Conselleria ha anunciat un pas endavant d'una cadena de gimnasos. Concretament, els centres Metropolitan han incorporat recentment el català a la web. Després d'aquest primer pas, el Departament de Política Lingüística informa que treballa per incrementar l'ús del català, no només a Metropolitana, sinó també en tots els àmbits del sector dels gimnasos i l'esport, incloses les classes dirigides.
Més català a la roba
El sector de la roba incorpora el català de mica en mica. Primerament, Levis i Salsa Jeans van anunciar que el seu etiquetatge incorporaria la llengua catalana, i fa uns mesos una tercera marca de l'estil de les anteriors, Dockers, també ho feia. Fa tan sols uns dies, també s'anunciava que les botigues de roba Natura també inclourien el català a l'etiquetatge.
La mateixa conselleria havia avançat una altra marca que incorpora les etiquetes de cartó i també la web en català. Es tracta de la marca de roba de dona Florencia, amb 11 botigues a Catalunya i una a Palma. I encara hi havia una tercera incorporació. Les marques franceses de moda infantil i per a bebès Okaïdi-Obaïbi han inclòs recentment el català en l’etiquetatge tèxtil. També es pot trobar en català el web de venda en línia.
Els manuals en línia dels cotxes, en català
En un altre sector, el Departament de Política Lingüística ha anunciat fa unes setmanes que Audi és la dissetena marca de cotxes que ja ha publicat els primers manuals de propietari en línia. Des del Govern ja avancen que en els pròxims mesos hi haurà més marques i models que presentaran els manuals d'instruccions en la llengua catalana.
En total, ja són 17 marques de vehicles que disposen de manuals d'instruccions en línia en llengua catalana. A més d'Audi, la resta de fabricants amb aquesta inclusió del català són Citroën, Cupra, Ford, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Nissan, Seat, Silence, Skoda, Tesla, Toyota i Volkswagen.