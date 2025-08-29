Denuncien un cas de catalanofòbia a un bar d'Altea: «Per què parles valencià? Ací es parla castellà»

Un nou cas de catalanofòbia, però aquesta vegada al País Valencià, en concret, a un bar d'Altea, a la Marina Baixa, anomenat La Cubanita. Segons ha avançat el Diari La Veu, aquest dimecres un home i el seu fill van patir un episodi de discriminació lingüística al bar La Cubanita en demanar en valencià "dos cafès amb llet i gel" al propietari del local i rebre una resposta humiliant i agressiva per part d'aquest. Fets davant els quals van posar una reclamació en el mateix establiment i van denunciar el cas a Plataforma per la Llengua.
Segons ha relatat l'home a Diari La Veu, tots dos van demanar a la terrassa d’aquest local, situat a l’avinguda Jaume I, cantonada amb la plaça de la Pau, quan van demanar dos cafès amb llet a una cambrera valencianoparlant. Fins ací tot normal i cap problema. La cambrera va apuntar i demanar la comanda i va ser un altre cambrer qui els va servir els cafès, que era el propietari del bar.
"Li vaig demanar si podia portar també dos gots amb gel”, explica el denunciant. "L’home em va dir, directament, pel fet de parlar en valencià, que no m’entenia, amb mala cara, i sense dir res més, se’n va anar i ens va deixar allí esperant". El client va haver d’anar a demanar els gots amb gel a la barra on el propietari li va recriminar que "parlava valencià de males maneres", sense insultar-lo, però apujant el to i, a més, li va dir que "per què parlàvem en valencià, quan ací es parla castellà”, explica l'home al Diari La Veu.
Denúncia i reclamació per discriminació lingüística
Quan el client va terminar el cafè, va demanar el full de reclamacions i el propietari "es va alterar molt". En aquesta situació tensa el client es va sentir violentat i, segons explica al Diari La Veu, el propietari els va negar l'accés al bar i li va dir: "Jo soc de Vox i dic Arriba España".
En el full de reclamacions el propietari de La Cubanita diu que “el client, des que va arribar, estava parlant en valencià i no vol parlar en castellà, perquè diu que cal parlar en valencià i que cal parlar com ell”. Unes declaracions que el client assegura que són falses. En aquesta mateixa reclamació, el client ha denunciat que pel fet de dirigir-se al propietari del bar en valencià han rebut un tracte "irrespectuós i humiliant". A més, també ha denunciat la situació a Plataforma per la Llengua.