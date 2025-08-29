Junts denuncia que l’Ajuntament de Barcelona ha fet campanya contra els pisos turístics a Gràcia només en castellà

La portaveu de Junts a Gràcia, Elisenda Graell, ha denunciat a una publicació d'X del seu perfil que l’Ajuntament de Barcelona, governat per Jaume Collboni, ha fet una campanya contra els pisos turístics amb cartells només en castellà penjats per tot el barri. Segons diu a la publicació, “des de Junts hem exigit explicacions i que es garanteixi l’ús del català en totes les campanyes institucionals”.
El que denuncia el grup polític és, en realitat, que “es justifiqui per quin motiu la campanya s’ha difós exclusivament en castellà en diversos punts del districte, i que s’informi sobre quines mesures té previst adoptar tant el districte de Gràcia com l'Ajuntament de Barcelona per corregir aquest greuge, que vulnera els drets lingüístics de la ciutadania i incompleix el marc legal vigent”, expliquen al prec que han presentat al govern municipal.
Junst per Gràcia ha demanat en aquest prec explicacions públiques per part de l'Ajuntament sobre la quantitat de cartells que s'han penjat a Gràcia i les llengües en què s'han imprès.
Una campanya iniciada a l'agost
Aquesta campanya de comunicació de l'Ajuntament va començar a l'agost i inclou cartells informatius en diferents espais públics, així com difusió digital en canals web i xarxes socials que també apareixeran en països d’origen del turisme. S’han repartit un total 10.400 cartells, en català, castellà i anglès, a porteries dels cinc districtes de la ciutat amb més impacte turístic: Ciutat Vella, l’Eixample, Gràcia, Sant Martí i Sants-Montjuïc.
La iniciativa municipal naix arran de l'augment de la identificació de pisos turístics il·legals a Barcelona. De fet, ja hi ha 323 denúncies de presumptes pisos turístics il·legals arreu del país, 212 dels quals a la ciutat de Barcelona. Són xifres que la CUP ha rebut a la seva pàgina web de comprovació de llicències turístiques des del 27 de juny i que va portar, inclús, a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).