Un treballador de la gelateria catalanòfoba de Gràcia denuncia que l'amo els prohibeix parlar en català

La gelateria Helados Dellaostia del barri de Gràcia de Barcelona està al centre de la polèmica després que el conseller d'ERC al districte gracienc Guillem Roma denunciés públicament que un treballador va increpar la seva parella per parlar en català. "Li ha dit que era una maleducada per parlar en català perquè estàvem al 'Reino de España'”, va detallar fa uns dies. Els fets han provocat una allau de queixes i accions com pintades i enganxades d'adhesius de protesta a les portes del local, alhora que han activat l'espanyolisme, que ha sortit en defensa dels comerços que no atenen en català.
Ara, el Tot Barcelona ha parlat amb un altre usuari de la xarxa social X que, ja el mes de juliol, va assegurar que el propietari de la gelateria prohibia als treballadors parlar en català perquè ho considerava una falta de respecte. Sebastià Roig ha explicat al mitjà esmentat que un d'aquests treballadors és amic seu i ha hagut de plegar "pel tracte lingüístic de l'amo".
El mateix propietari, Leandro Rincón, ha negat que incorregués en una discriminació lingüística en una entrevista al diari argentí La Nación: "Fem el nostre esforç més gran per comunicar-nos amb tots per igual, no hi cap problema amb el català". L'argentí propietari d'Helados Dellaostia assegura que els fets van ocórrer arran d'una treballadora que fa pocs mesos que viu a Barcelona i que no entén el català. La clienta va exercir el seu dret de comunicar-se en llengua catalana i, davant la manca d'entesa, Rincón va intervenir per explicar que la treballadora no entenia l'idioma.
La clienta va mantenir el català i el propietari de la gelateria va respondre que "hi ha dos idiomes oficials i en última instància estem a Espanya". Rincón assegura que la dona va insultar-lo i el va tractar d'imbècil, si bé Roma explicava que va ser Rincón qui va dir maleducada a la seva parella simplement per parlar en català.
A més, aquest cas de discriminació lingüística no és l'únic en què s'ha vist involucrada la gelateria. De fet, molts altres usuaris denuncien a les ressenyes de Google de l'establiment un tractament semblant per parlar en català. Comentaris als quals la gelateria ha contestat amb "lamentamos que no te alcance con castellano (que te recuerdo que es uno de los idiomas oficiales de esta comunidad)", "los rótulos están en catalán, deberías ver un oftalmólogo" o "lo intentamos con el catalán cuando nos toca atender a clientes educados y cordiales".