Un eclipsi de lluna plena es podrà veure des de Catalunya: quan serà i des d'on serà més visible

Mai es pot deixar escapar l'oportunitat de veure un eclipsi lunar, però encara menys si es tracta d'un eclipsi de lluna plena. Per això, és una sort que el pròxim que es produirà es pugui veure des de molts punts de Catalunya.
El divulgador científic Joan Anton Català ha explicat que l'episodi es caracteritzarà pel fet que la lluna sortirà ja eclipsada en les primeres hores del vespre i serà de color vermell. "Pot ser espectacular", ha expressat engrescat en un missatge a la xarxa social X.
Des d'on es podrà veure l'eclipsi lunar?
L'eclipsi es podrà veure des de qualsevol punt de Catalunya orientat cap a l'est i amb bona visibilitat cap a l'horitzó. Això vol dir, que no estigui tapat per una serralada o per edificis alts. Per això, si es vol veure des de Barcelona, per exemple, la platja o les parts més elevades de Collserola són indrets ideals.
Quan serà?
L'eclipsi arribarà el vespre del diumenge 7 de setembre. Agafant Barcelona com a referència, la lluna sortirà a les 20:12 hores per l'est i serà aleshores quan l'eclipsi es trobarà en el punt màxim. Amb el pas dels minuts, el satèl·lit anirà pujant al cel i, alhora, l'ombra de la Terra anirà desapareixent, de tal manera que cada vegada es veurà més la Lluna.
L’Institut Geogràfic Nacional d'Espanya calcula que l'episodi acabarà del tot a les 21:56 hores. Això vol dir que no caldrà emprar material de protecció com ulleres especialitzades, ja que tot plegat succeirà de nit.