Set minuts i en català: així són les noves cites ràpides que arriben a la Catalunya Central

Tres emprenedors han posat en marxa citespremium.cat, una plataforma que organitza cites ràpides en català fora de Barcelona. La iniciativa busca recuperar l'essència de les trobades cara a cara i ja té programades sessions a Terrassa, Igualada i Manresa a partir del 30 de setembre.
Una alternativa en català fora de Barcelona
Els impulsors del projecte són Núria Cor, Sergi Zaragoza i Eva Juncà, dues igualadines i un terrassenc que han detectat la manca d'oferta d'aquest tipus d'activitat més enllà de la capital catalana. Segons Zaragoza, "és molt complicat trobar propostes de cites ràpides fora de Barcelona, i encara més que siguin en català".
L'objectiu de la plataforma és posar la llengua al centre i crear espais on les persones puguin conèixer-se de manera pròxima i autèntica, allunyats de la fredor de les aplicacions digitals. "Si nosaltres no defensem la llengua, ningú de fora ho farà per nosaltres", assegura Zaragoza.
Amor de proximitat
Els organitzadors parlen d'"amor de proximitat", entenent que si dues persones estableixen una connexió serà més fàcil consolidar-la si viuen a prop. "A Barcelona hi ha molta oferta i funciona bé, però en el moment que surts d'allà, costa molt més trobar opcions", explica Zaragoza.
El funcionament és similar al d'altres esdeveniments d'aquest tipus: un màxim de 24 participants per sessió, repartits per franges d'edat de deu anys, que mantenen converses de 7 minuts. Si hi ha connexió, reben posteriorment el contacte de la persona.
Dates i properes cites
De moment, citespremium.cat ha programat trobades a Terrassa el 30 de setembre, Igualada l'1 d'octubre i Manresa el 9 d'octubre. Els impulsors ja estudien ampliar la iniciativa a altres municipis com Berga, Vic o Vilafranca del Penedès, arran de la bona acollida inicial i les demandes que han rebut des de diverses poblacions.
Una experiència més humana
La cofundadora Núria Cor assegura que moltes persones estan cansades de les aplicacions de cites, on "passar un catàleg de fotos assegut al sofà és molt fred". Les trobades presencials, en canvi, obliguen a sortir de casa, preparar-se i socialitzar. "Ningú no es pot amagar darrere d'una imatge retocada", apunta.
Per la seva banda, Eva Juncà destaca que es demana als participants un petit formulari amb informació bàsica, gustos i aficions, que ajuda a organitzar millor els grups i facilitar que hi hagi encaixos. Tot i que les primeres sessions són entre home i dona, la voluntat és oferir també cites per a parelles del mateix gènere.
Espais "prèmium" i dinamització
Un altre tret diferencial de citespremium.cat és la tria dels locals, que volen que siguin acollidors, amb personalitat i confortables, allunyats de l'anonimat d'un espai qualsevol. A més, els tres socis s'encarregaran de dinamitzar les sessions perquè el públic se senti còmode i relaxat.
Amb aquesta proposta, citespremium.cat vol obrir camí en el món de les cites ràpides en català, amb trobades properes, humanes i arrelades al territori.