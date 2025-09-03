El Festivalet de Circ de Manresa programa tres dies d'espectacles i tallers per a tots els públics

El Festivalet de Circ de Manresa celebrarà la seva setena edició del 4 al 6 de setembre amb tallers, espectacles i música en diferents espais de la ciutat. La cita, que combina proximitat i qualitat artística, s'ha consolidat com un punt de trobada cultural de referència.
Inici amb tallers i gala inaugural
El festival arrencarà el dijous 4 de setembre amb una proposta pensada per a tots els públics: a les 6 de la tarda, LaCrica oferirà tallers de circ al pati del Kursaal, on infants i adults podran descobrir tècniques bàsiques en un ambient familiar.
A les 8 del vespre, el Teatre Kursaal acollirà la Gala de Circ Inaugural, un espectacle multidisciplinari amb artistes de primer nivell que combinarà humor, màgia i acrobàcies. L'entrada té un preu popular de 8 euros.
L'Anònima, epicentre del festival
El divendres 5 i dissabte 6 de setembre, el pati de l'Anònima esdevindrà l'escenari central amb una programació contínua de circ i música, dinamitzada per Ricky, el profesor de tenis.
El divendres hi actuaran companyies com Circ Vermut (La Paradeta), LaCrica amb la seva Mostra de Circ pels 15 anys, La Córcoles (Carena) i Nom Provisional (Qui cu qui què quina?). La jornada es tancarà amb la sessió musical de PD Danilsan.
El dissabte, el públic gaudirà de propostes com Back 2 Clàssics de Planeta Trampolí, Shake shake shake de Cia. Pakipaya, Endangered de Flying Pikmis i Runa de Cia. 104º. La nit acabarà amb la música de DJ Johnny Fever, que oferirà una sessió de 90 minuts.
Una experiència propera i festiva
Tot i que les obres de rehabilitació de l'Anònima obliguen a concentrar les activitats en un espai més reduït, el Festivalet manté la seva essència i continuarà oferint un ambient proper i acollidor. A més, els assistents disposaran d'un servei de barra i dues food-trucks amb opcions gastronòmiques variades. Per motius de seguretat, no s'acceptaran mascotes dins del recinte.
Una cita consolidada al calendari cultural
La programació s'ha presentat aquest dimecres al Teatre Kursaal amb la participació de la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante; els directors artístics Rat Serra i Arnau Serra; el gerent de Manresana d'Equipaments Escènics, Jordi Basomba, i el coordinador de l'Associació Cultural El Galliner, Joan Morros.
Amb set edicions, el Festivalet de Circ de Manresa s'ha consolidat com una cita imprescindible per als amants del circ i les arts escèniques, i com un espai de trobada entre companyies emergents i consolidades. El projecte compta amb la direcció artística d'Arnau i Rat Serra, la col·laboració de LaCrica i el suport de l'Ajuntament de Manresa, Manresana d'Equipaments Escènics, la Generalitat i la Diputació de Barcelona.