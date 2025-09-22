Castellgalí acollirà la XIV Trobada de Dones del Bages aquest dissabte

El Consell Comarcal del Bages organitza aquest dissabte, 27 de setembre, la XIV Trobada de Dones del Bages a Castellgalí. L'esdeveniment, sota el lema Bagenques en xarxa, busca enfortir vincles i visibilitzar el paper transformador de les dones de la comarca. La jornada inclourà tallers, actuacions i la participació de la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
Una trobada consolidada per l'apoderament
L'escola Sant Miquel de Castellgalí serà l'escenari d'una trobada que, des de la seva primera edició el 2008, s'ha convertit en un referent per a l'apoderament i la participació de les dones del Bages. Segons la consellera comarcal d'Educació, Dones i Polítiques d'Igualtat, Àdria Mazcuñan, "la Trobada de Dones és un espai d'enfortiment col·lectiu i de reivindicació, però també de celebració", destacant la importància de les polítiques feministes que situen "les cures, la igualtat i la participació" al centre.
Programa i activitats previstes
La jornada començarà a 2/4 de 10 del matí amb la rebuda de les participants i a les 10 amb la benvinguda institucional. A partir d'1/4 d'11, es faran diversos tallers simultanis de moviment corporal i manualitats. A 1/4 i 5 d'1 del migdia hi haurà un pica-pica de germanor i a la 1, un monòleg humorístic a càrrec de l'actriu Xènia Sellarés. La cloenda oficial tindrà lloc a 3/4 menys 5 minuts de 2.
Per garantir la màxima participació, la trobada oferirà servei gratuït de canguratge amb inscripció prèvia.
Inscripcions i participació
La participació és gratuïta i les inscripcions es poden fer a través del web del Consell Comarcal del Bages, per correu electrònic a igualtat@ccbages.cat, o trucant al telèfon 93 693 03 63. L'esdeveniment és obert a totes les dones de la comarca que vulguin compartir experiències, crear sinergies i reforçar la xarxa de complicitats del Bages.