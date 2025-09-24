Els Tirallongues, protagonistes castellers a l'espectacle «Immaterial» de les Festes de la Mercè

La colla castellera Tirallongues de Manresa serà una de les protagonistes de l'espectacle Immaterial, que aquest dissabte 27 de setembre es representarà al Park Güell de Barcelona (2/4 de 6 i 7 de la tarda) dins les Festes de la Mercè. El muntatge de la Cia Voël combina circ, poesia visual i patrimoni cultural immaterial català, i ret homenatge a tradicions com les falles del Pirineu, la Patum de Berga o el toc de campanes.
Els castellers manresans, símbol del patrimoni viu
Els Tirallongues portaran a l'escenari l'esperit casteller, un dels béns culturals immaterials de la humanitat reconeguts per la UNESCO, compartint escena amb artistes de circ i músics en un espectacle que vol mostrar al món les arrels culturals de Catalunya. La seva participació visualitzarà el llegat casteller i el vincle de Manresa amb el patrimoni viu del país.
Un tribut poètic i sense paraules
Immaterial és un espectacle sense text i de menys d'una hora de durada que juga amb imatges carregades de simbolisme. Creat pels artistes Debi Cobos i Jordi Serra de la Cia Voël, és una invitació a reflexionar sobre els béns culturals immaterials com els castells, les falla del Pirineu, la Patum de Berga, el toc de campanes manual i la tècnica de pedra seca. Entre els participants hi ha artistes com Emma Riba (pedra seca), Xevi Pallàs (toc de campanes) i músics com Fèlix Cucurull, a més dels equilibris acrobàtics d'Amer Kabbani, Guillermo Tricas i Flor Galimberti.
La Mercè i la cultura catalana al centre del món
L'espectacle forma part de la programació de les Festes de la Mercè 2025, que precedeixen la trobada internacional de cultura Mondiacult organitzada per la UNESCO. Immaterial vol ser un tribut a les nostres arrels i a les persones que les mantenen vives, tot mostrant-les com un regal per al món.