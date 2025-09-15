Els cinc imprescindibles de les Festes de la Mercè 2025

Barcelona s'omple de música, foc, cultura popular i gastronomia del 23 al 28 de setembre en una Mercè que enguany aposta pel talent local i la mirada internacional amb Manchester com a ciutat convidada.
1. El Piromusical amb sorpresa: cançó nova en català d'Estopa i The Tyets
El diumenge 28 de setembre, a les 22:00 h, des de l’avinguda de la Reina Maria Cristina, tindrà lloc el ja tradicional piromusical. Enguany, Estopa han estat els responsables de la selecció musical i amb disseny pirotècnic de Pirotècnia Igual. A més, s’afegeix una gran novetat: s’estrenarà una rumba catalana, titulada “Camila”, composta conjuntament entre Estopa i The Tyets. Aquesta peça serà inèdita i es projectarà durant l’espectacle.
2. Cultura popular i Manchester: abelles, noves bèsties i nova geganta
Manchester és la ciutat convidada d’aquesta Mercè i hi aportarà un simbolisme concret amb l’abella, que és l'element representatiu de la ciutat anglesa. Es crearà una nova bèstia i una geganta inspirades en aquesta figura, dissenyades en col·laboració entre artesans catalans i la companyia Global Grooves de Manchester. Tindran presència en moments claus com el Toc d’Inici, la Passejada de Bèsties, la Cavalcada i el Correfoc.
3. El correfoc al passeig de Gràcia i la Cavalcada amb nou recorregut
El correfoc manté el seu recorregut pel passeig de Gràcia, amb diables, bèsties i foc. D’altra banda, la Cavalcada estrenarà un recorregut nou: s’iniciarà a la plaça Catalunya, passarà per Fontanella i Via Laietana, per acabar a la plaça Sant Jaume. Aquest canvi ofereix una nova manera de viure l’espectacle en espais emblemàtics.
4. Més concerts, més escenari internacional i una guia ben variada
La programació musical desplegarà més d’un centenar d’actuacions en catorze espais de la ciutat. Hi destaquen noms internacionals com Pussy Riot, Villano Antillano o Lido Pimienta, i artistes locals com Ladilla Rusa o Anna Andreu. Manchester hi aportarà propostes com Porij, Honeyfeet i Children of Zeus.
5. Terra i Gust: proximitat, sabor i sostenibilitat
Del 26 al 28 de setembre, el parc de la Ciutadella serà l’escenari de Terra i Gust, una cita que reuneix gastronomia de proximitat, tallers, degustacions i activitats per a tots els públics, tot mantenint un enfocament sostenible i vinculat a la cultura local. És un moment per tastar, descobrir i compartir.