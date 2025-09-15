El piromusical de la Mercè inclourà l'estrena d'una cançó en català dels Estopa i The Tyets

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dilluns la festa major de la Mercè, que se celebrarà del 23 al 28 de setembre amb 107 concerts, 55 actuacions de cultura popular i 80 espectacles d’arts de carrer. Repartits en 26 espais de 8 districtes, enguany la festa aposta pel talent local i consolida espais emblemàtics com la plaça Catalunya. Durant el Piromusical, que enguany en faran la selecció els Estopa, sonarà un nou tema en català dels germans Muñoz produït amb The Tyets. Es tracta d’una rumba catalana que porta per títol "Camila". La programació també commemorarà els 75 anys de l’Obra del Ballet Popular i els 75 anys del Concurs de Sardana Esportiva, amb les millors colles sardanistes.
Durant les festes, la ciutat convidada de Manchester sorprendrà amb la presentació d’una bèstia i una geganta inspirada en el símbol de la capital anglesa: l’abella. Aquestes figures s’han desenvolupat en un projecte conjunt entre artesans catalans i la companyia Global Grooves de Manchester. Les noves figures seran presents en moments clau de la celebració, com el Toc d’Inici, la Passejada de Bèsties, la Cavalcada i el Correfoc, reforçant així els vincles entre Barcelona i la ciutat convidada.
Enguany, la Cavalcada estrenarà recorregut, que s’iniciarà a la plaça Catalunya i recorrerà punts emblemàtics com Fontanella i Via Laietana fins a desembocar a la plaça Sant Jaume. El seu torn, el Correfoc mantindrà el seu recorregut pel passeig de Gràcia, garantint l’espectacularitat amb bèsties, diables i pirotècnia.
Pel que fa als aniversaris que es commemoraran, per una banda, hi haurà els 75 anys de l’Obra del Ballet Popular, que ho celebrarà amb una trobada d’esbarts de tot Catalunya en homenatge a la dansa tradicional. A banda dels 75 anys del més que habitual Concurs de Sardana Esportiva, també hi haurà la Xambanga, que adopta un format circular amb sortida i retorn a Sant Jaume i incorpora un espectacle especial de Marcel Caselles, i la gran participació de les entitats de cultura popular que tornen a situar la dansa, la música i el foc al centre de la festa major barcelonina.
Com és habitual, la Mercè comptarà amb el pregó que donarà el tret de sortida, enguany amb l’actriu Emma Vilarasau i altres moments característics com cercaviles, balls tradicionals, música coral o el Seguici de la Mercè. A banda de la Diada Castellera de la Mercè amb colles de la ciutat, el plat fort casteller serà diumenge 28 de setembre amb la Diada Històrica Castellera. La jornada comptarà amb els Castellers de Barcelona, Minyons de Terrassa, Jove Xiquets de Valls i la incorporació dels Castellers de Vilafranca.
En roda de premsa, el regidor de Cultura i Indústries Creatives de l’Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé, ha explicat que enguany la festa major s’avança i arrenca el 23 de setembre per la coincidència amb la cimera internacional MondiaCult2025.
Estopa dona detalls sobre el Piromusical
Els germans David i José Muñoz, els Estopa, han aprofitat la roda de premsa de presentació de la festa major per donar detalls sobre la selecció musical que faran pel Piromusical.
Els germans Muñoz han avançat que el Piromusical arrencarà amb un tema d’Extremoduro i que també hi haurà cançons de Los Chichos, Albert Pla o Janis Joplin. La selecció que han preparat és els temes de la seva vida, i preveuen que apel·lin a moltes generacions. El grup ha insistit que no tocaran cap cançó en directe. També han explicat que la selecció musical es limitarà als temes que els han interessat al llarg de la vida i que no respondran a cap temàtica d’actualitat.
Durant el Piromusical, s'estrenarà la nova rumba catalana dels Estopa i The Tyets.
La selecció musical dels Estopa combinarà el disseny dels equips de la reconeguda Pirotècnia Igual. Un acte que posarà punt final a les Festes de la Mercè el diumenge 28 de setembre, a les 22h, a l’avinguda de la Reina Maria Cristina. A més, abans i després de l’espectacle el públic podrà sentir una selecció de les cançons dels artistes que han actuat durant la Mercè d’enguany.
Mercè Arts de Carrer
Un any més, la capital catalana es convertirà en un gran escenari amb la Mercè Arts de Carrer. El comissariat d’enguany, format per Jordi Duran, Jordi Querol, Cristina Cazorla, Sergi Ots i Tortell Poltrona des de Pallassos Sense Fronteres, ha dissenyat una programació que combina circ, dansa, teatre i música amb més de 70 companyies participants.
Mercè Art de Carrer convertirà en epicentres creatius el Port Olímpic, el parc de la Trinitat, el parc de l’estació del Nord, el parc de l’Aqüeducte, els jardins de Joan Maragall al recinte del Palauet Albéniz i, com a novetat, el parc del Fòrum, que s’estrena com a gran escenari del circ contemporani europeu amb espectacles internacionals de gran format com The Genesis o Wild.
La presència de Manchester aportarà una desena de companyies britàniques, que compartiran espai amb artistes locals al parc de la Trinitat i al parc de l’estació del Nord, aquest últim amb una programació pensada per a diferents tipus de públics.
La Mercè més musical
La programació musical desplegarà un centenar de concerts en 14 espais, entre els quals destaca la recuperació del Moll de la Fusta i l’avinguda Reina Maria Cristina. El cartell aposta per la diversitat de gèneres i orígens, amb noms internacionals, artistes locals i diàlegs entre les músiques d’arrel i les sonoritats contemporànies. Entre els noms que actuaran a la Mercè en diferents dies i escenaris hi ha Mushkaa, Rigoberta Bandini, Lia Kali, Mama Dousha, Doctor Prats, The Tyets, Vicco, Suu, Buhos, Ginestà, Figa Flawas, Ferran Palau, 31 FAM, Gavina.mp3, Triquell, Maria Arnal o Sidonie.
També destacarà Tarta Relena, Pussy Riot, Ladilla Rusa, l’homenatge a Marta Valdés i el concert especial d’Óscar Sánchez i Marbis Manzanet. De Manchester aterraran Porij, Honeyfeet, Children of Zeus i Space Afrika, mentre que també es podrà veure la residència artística compartida entre Queralt Lahoz i Werkha. D’altra banda, hi haurà actuacions d’artistes com Σtella, Villano Antillano, Lido Pimienta, Kiddy Smile o Anna Andreu.