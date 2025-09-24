L'Hospital Sant Andreu reforça la seva musicoteràpia

La Fundació "la Caixa" i la Fundació Sant Andreu Salut han signat un nou conveni per consolidar la musicoteràpia com a part de l'acompanyament a persones en procés final de vida i les seves famílies a l'Hospital Sant Andreu de Manresa. Aquesta iniciativa vol alleujar el dolor, reduir l'ansietat i oferir un espai de connexió emocional mitjançant la música.
La música com a recurs terapèutic
La musicoteràpia s'ha integrat en la Unitat de Cures Pal·liatives de l'Hospital Sant Andreu com una eina innovadora per millorar el benestar emocional. Segons diversos estudis, la música ajuda a estabilitzar l'estat d'ànim, gestionar l'estrès i crear un ambient de pau, contribuint a fer més humà i proper aquest moment tan delicat.
El musicoterapeuta del projecte subratlla que "la música és capaç de despertar aquella llum interior que moltes vegades es veu opacada en moments de gran vulnerabilitat. Amb cada nota, obre un espai de connexió i esperança vital". També afegeix que la música actua com un "diàleg profund" amb l'experiència personal de cada pacient, aportant serenitat i dignitat en el seu procés final.
Un projecte dins l'Espai d'Atenció Integral
Aquesta iniciativa forma part del nou Espai d'Atenció Integral de les Cures Pal·liatives, el Final de Vida i el Dol, impulsat per Sant Andreu Salut. La contribució de la Fundació "la Caixa" s'afegeix a la que ja es va fer el 2024 per iniciar el projecte i al conveni existent amb la Fundació Mémora, creant així una xarxa de suport sòlida i col·laborativa per garantir una atenció integral i humanitzada.