L'AFA de Muntanya del Drac alerta que l'escola del Xup està «en màxima amenaça de desaparició»

L'Associació de Familiars d'Alumnes (AFA) de l'Escola Muntanya del Drac de Manresa ha emès un comunicat contundent advertint que el centre viu el moment "de màxima amenaça de desaparició" en mig segle d'història. Segons l'AFA, la nova zonificació escolar i la manca d'assegurament del transport per al nou alumnat han provocat una pèrdua del 50% de la matrícula i un aïllament creixent de l'escola situada al barri del Xup. Aquest curs només s'han matriculat set alumnes a I3. Les famílies acusen Ajuntament, Departament d'Educació i Consell Comarcal de "desentendre's del problema" i reclamen una solució urgent per garantir la continuïtat del projecte.
Una zonificació que aïlla l'escola del Xup
Segons el comunicat, la nova zonificació escolar de Manresa ha deixat Muntanya del Drac "en una zona independent, desvinculada de la resta de la ciutat", fet que, lluny de millorar la cohesió, "ha incrementat l'aïllament" d'un centre que ja es troba en un barri perifèric. A més, l'AFA denuncia que aquesta decisió ha dificultat l'accés de les famílies al transport escolar, ja que no s'asseguren places per al nou alumnat, ni tan sols de pagament. També critiquen la complicació de la gestió de parades, una situació "especialment greu", apunten, perquè el Xup no disposa de servei de bus urbà i això genera importants dificultats d'accés per a moltes famílies.
Pèrdua de matrícula i més segregació
Les famílies alerten que la matrícula del centre s'ha reduït prop d'un 50% des que s'aplica la nova zonificació. Aquest curs només s'han matriculat set alumnes a I3. Asseguren que això posa en perill anys de feina per reduir la segregació escolar i contradiu els principis del pacte contra la segregació, tant a nivell de ciutat com de país. "Aquesta situació no és casualitat", afirmen, sinó "el resultat directe de decisions administratives" que agreugen les desigualtats.
Un tancament encobert?
Tot i que, segons exposen, Ajuntament i Departament insisteixen que "no es vol tancar l'escola", l'AFA interpreta les mesures adoptades com un "asfixiament continuat" del centre, sense necessitat d'anunciar formalment el seu tancament. Les famílies parlen d'un "camí cap al tancament encobert" i critiquen la manca de voluntat política per revertir la situació.
Responsabilitats difuses
L'AFA assenyala que les administracions es reparteixen les responsabilitats sense oferir solucions concretes: l'Ajuntament afirma que la zonificació depèn del Departament d'Educació i que el transport no és competència municipal; el Departament, diuen, fa dos mesos que "ignora la petició d'audiència" per abordar la zonificació, i el Consell Comarcal s'escuda en l'aplicació estricta de la normativa sobre transport no obligatori.
Reclamacions de les famílies
Davant aquest panorama, les famílies exigeixen treballar conjuntament amb Departament i Ajuntament per ajustar la zonificació a la realitat del centre i garantir la seva continuïtat. En cas contrari, demanen que es faci explícita la intenció real darrere de les actuacions que han dut a aquesta situació: "Un projecte engrescador i exemple de superació de la segregació escolar veu greument amenaçada la seva continuïtat", alerten.
Defensa d'un projecte històric i singular
L'AFA reivindica les singularitats de Muntanya del Drac, situada a l'Anella Verda de Manresa, i subratlla la seva importància com a motor educatiu i comunitari durant cinc dècades. "És vital evitar l'extinció d'una escola que ha estat clau per al barri i per a la ciutat", conclou el comunicat, tot fent una crida a les institucions perquè garanteixin el futur d'aquest centre educatiu.