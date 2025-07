La brigada de barri completa 105 actuacions de millora a l'espai públic del Xup

La brigada de barri ha completat un total de 105 actuacions de millora i manteniment a l'espai públic del barri del Pare Ignasi Puig, més conegut com el Xup, entre els mesos d'abril i juny d'aquest any. L'equip, format per set persones en situació d'atur que es formen en oficis amb alta demanda, s'ha encarregat de dur a terme intervencions relacionades amb la construcció, la pintura i la jardineria, responent a peticions formulades per l'associació de veïns i veïnes.

Millores concretes en voreres, arbrat i senyalització

El gruix de les actuacions han estat reparacions de voreres aixecades per les arrels dels arbres, substitució de panots malmesos, arrencada d'arbres morts i tapat d'escocells buits. També s'hi han sumat petites accions de manteniment com la millora de la senyalització viària.

Aquest conjunt d'intervencions ha estat molt ben valorat pel veïnat, ja que partien d'un llistat de propostes traslladades per l'associació del barri, que ha col·laborat estretament amb el consistori per detectar les necessitats prioritàries de l'espai públic.

Formació laboral i ocupació per a persones en atur

La brigada està integrada per un oficial i sis peons d'entre 45 i 62 anys, tots ells en situació d'atur abans d'incorporar-se al projecte. La seva participació en aquestes obres forma part d'un itinerari de formació pràctica orientat a la inserció en el sector de la construcció i el manteniment, àmbits on actualment hi ha una elevada demanda de personal qualificat.

Aquesta actuació s'emmarca dins del programa Treball als barris, impulsat amb el suport del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat i revitalitzar espais urbans de barris amb especials necessitats.

Properes actuacions al Centre Cívic Selves i Carner i la Balconada

Un cop finalitzada l'etapa al Xup, i fins a l'1 d'agost, la brigada està treballant en la rehabilitació dels terres i part de les parets de la sala d'actes del Centre Cívic Selves i Carner, un espai de referència per al barri de Valldaura.

Posteriorment, del 20 d'agost al 9 d'octubre, l'equip es traslladarà al barri de la Balconada, on executarà actuacions similars a les del Xup, també amb l'objectiu de dignificar els espais comuns i millorar el dia a dia dels veïns i veïnes.

Visita institucional de seguiment

El regidor d'Ocupació i Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, i la regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Mariana Romero, han visitat recentment el barri del Xup per conèixer de prop les intervencions realitzades. Acompanyats pels membres de la brigada, han pogut comprovar els resultats de la feina feta i compartir impressions amb el veïnat.

L'Ajuntament de Manresa valora molt positivament aquesta iniciativa, que combina inserció laboral, millora urbana i participació comunitària, i es compromet a mantenir-ne la continuïtat per seguir actuant als diversos barris de la ciutat.