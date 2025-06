Manresa quintuplica les jornades de neteja de pintades i grafitis aquest 2025

L'Ajuntament de Manresa ha fet un salt quantitatiu en el servei de neteja de pintades i grafits, que aquest 2025 preveu arribar fins a cent jornades d'actuació, una xifra molt superior a les 22 jornades que es preveien al contracte de fa només tres anys. L'objectiu és clar: millorar l'espai públic, preservar el patrimoni urbà i eliminar missatges ofensius o degradants de carrers i mobiliari. El cost previst d'aquest reforç és de 81.853 euros.

Un augment progressiu del servei des de 2022

El reforç d'enguany és la culminació d'una ampliació gradual iniciada amb el nou contracte de neteja posat en marxa l'1 de novembre de 2022. En aquell moment, el nombre de jornades anuals de neteja de pintades ja es va incrementar a 33, deixant enrere el model anterior molt més limitat. Ara, amb les cent jornades programades per al 2025, el servei multiplica gairebé per cinc el seu volum respecte al que hi havia fa tres anys.

L'Ajuntament considera aquesta actuació estratègica per garantir la netedat de la ciutat i també per revaloritzar l'espai públic, especialment en zones com el Centre Històric, que acumulen gran part de les incidències.

Un servei operatiu i centrat al Centre Històric

Després d'un període d'aturada temporal a causa de les restriccions derivades de la sequera, el servei de neteja de pintades s'ha reprès amb total normalitat. Des del mes de febrer de 2025, les actuacions se centren en el Centre Històric, amb l'eliminació de pintades a façanes i mobiliari urbà, així com la retirada d'adhesius i cartelleria enganxada en senyals i altres elements.

Un cop finalitzada la intervenció al nucli antic, la brigada especialitzada en neteja de pintades s'anirà desplegant a la resta de barris de Manresa. La planificació es basa en criteris territorials i de gravetat, prioritzant aquells missatges que continguin insults, odi o connotacions especialment greus, encara que estiguin fora de les zones previstes inicialment.

On actua el servei de neteja de pintades?

El servei de neteja de grafits no actua sobre persianes privades, però sí sobre la resta d'elements públics:

Parets municipals o d'espais públics

Mobiliari urbà (bancs, papereres, pilones...)

Senyals de trànsit i elements de senyalització

Contenidors, quan ho requereixen actuacions puntuals

Cal tenir en compte que molts d'aquests elements també són objecte de neteja per part d'altres equips municipals, però el servei especialitzat en grafits intervé quan les necessitats són més específiques o intenses.

Una crida a la corresponsabilitat ciutadana

Des del consistori es fa una crida a la corresponsabilitat de la ciutadania. Es recorda que la neteja de pintades té un cost elevat i que es tracta d'un recurs públic, i que cal vetllar per l'ús i la conservació dels espais comuns.

La intenció de l'Ajuntament és no només eliminar pintades que perjudiquin la imatge de la ciutat, sinó també fomentar una cultura de respecte vers l'espai urbà i desincentivar pràctiques incíviques.

Amb l'increment de jornades i el desplegament progressiu del servei, Manresa aposta per una ciutat més neta, cívica i cuidada, amb especial atenció als espais emblemàtics, però sense oblidar cap barri. La recuperació del servei després de la sequera i el compromís pressupostari mostren una voluntat política clara de prioritzar la qualitat urbana i el benestar col·lectiu.