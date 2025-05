Santpedor impulsa el cens caní amb una campanya que regala ampolles per netejar el pipí dels gossos

L'Ajuntament de Santpedor ha posat en marxa una nova acció per fomentar el cens d'animals de companyia i millorar la convivència als espais públics. A partir del dilluns 2 de juny, totes les persones que inscriguin, actualitzin o verifiquin les dades del seu gos o gossa al cens municipal d'animals rebran una ampolleta d'aigua per netejar el pipí de les mascotes durant els passejos.

Aquesta iniciativa respon a les obligacions marcades per la Llei 7/2023 de protecció dels drets i benestar dels animals, que estableix la necessitat de tenir censats els gossos en el municipi de residència.

Convivència, civisme i responsabilitat compartida

La regidora de Benestar Animal, Marijó Aubarell, ha destacat que "es reprèn la campanya de les ampolles d'aigua pel pipí, acompanyant la ciutadania en la cura i convivència amb els animals al nostre municipi, i recordant també l'obligació de tenir-los censats".

Aubarell també ha volgut posar èmfasi en la responsabilitat compartida per mantenir nets els espais públics: "Per un poble acollidor i per a tothom, cal cuidar els carrers on els nostres animals fan les seves necessitats, sigui recollint la caca o tirant aigua damunt del pipí". A més, ha agraït "el bon fer de les persones conscienciades" i ha animat la resta de veïns a sumar-se a la cultura del respecte i la neteja.

Multes per incompliment de les obligacions higièniques

L'Ajuntament recorda que no recollir els excrements dels gossos ni netejar el pipí es considera una infracció lleu segons l'ordenança municipal, i pot comportar sancions de fins a 150 euros.

Amb aquesta campanya, Santpedor vol fer compatible la tinença responsable d'animals amb el bon ús dels espais públics, fomentant hàbits de convivència que beneficien el conjunt de la ciutadania.