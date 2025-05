L'Escola Municipal de Música de Santpedor celebrarà 35 anys amb un concert d'«El Petit Príncep»

L'Escola de Música Municipal de Santpedor celebrarà els 35 anys amb la interpretació d'El Petit Príncep per part d'alumnes de l'escola que fa mesos que assagen perquè tot soni de meravella. Hi ha moltes persones que no s'ho volen perdre, i per això l'Escola ha decidit programar-ne dues sessions. Els concerts seran el diumenge 1 de juny a les 11 del matí i a 2/4 d'1 del migdia a Cal Llovet. L'entrada és gratuïta, però caldrà recollir una invitació a l'Escola Municipal de Música del 26 al 30 de maig de 7 de la tarda a 9 del vespre.

L'Escola Municipal de Música acumula tres generacions d'alumnes formats al centre, més de 1.500 alumnes que han après música a l'escola de Santpedor. "La nostra intenció sempre ha sigut apropar la música a petits i grans i poder transmetre la màgia que se'n desprèn. Esperem poder continuar amb aquesta tasca tan bonica i enriquidora per tots plegats", comparteix el claustre de professores i professores que han fet créixer l'Escola al llarg dels anys.

Per commemorar l'efemèride, el centre compartirà una exposició de fotografies a la Sala 1 d'Octubre 2017 de la Biblioteca Pare Ignasi Casanovas durant el mes de juny i ha recollit un seguit de testimonis d'exalumnes que han fet de la música la seva professió i que han volgut compartir unes paraules per a l'ocasió. Els vídeos es poden trobar al canal YouTube de l'Ajuntament de Santpedor i també aniran apareixent a l'Instagram de l'Escola Municipal de Música.