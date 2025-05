La Coral Escriny programa un doble concert de música argentina aquest cap de setmana

La Coral Escriny de Santpedor enfila la recta final de temporada amb un projecte ambiciós per a aquest cap de setmana. El cor que dirigeix Marc Reguant oferirà un doble concert els dies 31 de maig a les 9 del vespre i 1 de juny a les 7 de la tarda a l'auditori del Convent de Sant Francesc de Santpedor amb la música argentina com a gran protagonista.

Aquesta setmana, la Coral, amb més de 50 anys d'història, tancarà la temporada musical amb un espectacle dedicat íntegrament a dos compositors argentins contemporanis, Carlos Guastavino (1912-2000) i Martín Palmeri (1965). De Guastavino s'interpretarà la suite Indianas, de l'any 1967, formada per sis composicions inspirades en melodies tradicionals argentines sobre textos d'Arturo Vázquez, León Benarós, Isaac Aizenberg i Juan Ferreyra Basso, peces que la Coral va interpretar fa sis anys i que recupera en aquest doble concert en una primera part de luxe.

De Martín Palmeri es podrà escoltar la seva coneguda Misa a Buenos Aires (Misatango), una obra de l'any 1996 basada en l'ordinari de la missa del ritu romà (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei), amb els textos en llatí que contrasten amb una música que inclou tots els elements del tango. "Sens dubte, una peça exquisida", segons Reguant, "en la qual es combinen magistralment moments d'una enorme força i passatges d'una subtilesa extraordinària". I sempre amb el rerefons del contrapunt harmònic i rítmic tan propi del ball més popular d'Argentina. La Coral afrontarà aquesta segona part del concert amb la novetat de portar a Santpedor per primer cop aquest repertori. I també amb una segona novetat. La versió de Misatango que oferirà l'Escriny comptarà amb dues parts addicionals (Obertura i Ofertori), no incloses en l'obra editada, cedides pel propi Martín Palmeri al cor santpedorenc.

Acompanyament de luxe

En aquesta ocasió, la Coral Escriny estarà acompanyada per un conjunt instrumental format per Darío Polonara al bandoneó, Mònica Ramírez al piano, Abel Antón i Joana Espar al violí, Adela Beiro a la viola, Guillem Gironès al violoncel i Joan Druguet al contrabaix. A més, la mezzosoprano Marta Valero hi intervindrà com a solista.

Una vegada més, la coral que dirigeix Marc Reguant impulsa una nova producció en la qual s'endinsa en un gènere que no havia interpretat anteriorment, sumant així una experiència més al bagatge musical que ha anat acumulant els darrers anys, amb produccions d'èxit com Illa inaudita, Passió segons sant Marc, Jardins d'Euterpe o Jazz'Escriny.

Les entrades del concert estan a la venda al web de la Coral Escriny.