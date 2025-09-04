L'advocat general de la UE dona la raó al Parlament Europeu i avala l'aixecament de la immunitat de Puigdemont

L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) tanca files amb el Parlament Europeu i considera que el suplicatori de l'any 2021 contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí va ser correcte. Per tant, avala que se'ls deixés sense immunitat parlamentària, tal com reclamava el jutge Pablo Llarena. Maciej Szpunar proposa al TJUE que desestimi el recurs de cassació que va imposar Comín contra la sentència del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE), que també donava la raó a l'Eurocambra, i sosté que ni Puigdemont ni Ponsatí tenen ja interès en aquesta qüestió, perquè ja no són eurodiputats.
Les conclusions de l'advocat general no són vinculants, però sovint marquen la línia que acabarà seguint el TJUE. Ara, la decisió serà dels jutges, que dictaran sentència en els pròxims mesos. En aquest cas, la decisió té un impacte relatiu perquè Puigdemont és diputat al Parlament, no pas eurodiputat, i Ponsatí ha deixat la primera línia política. Només Comín aspira a ser eurodiputat, però el seu nom no constava a la llista de candidats elegits i, ara com ara, no pot accedir a l'escó. Sigui com sigui, Szpunar argumenta que cal rebutjar totes les al·legacions presentades pels dirigents independentistes i se centra en tres, concretament.
Considera que el Tribunal General no va cometre cap error quan va dir que el Parlament havia tractat el seu suplicatori de manera imparcial i equitativa. Nega, per exemple, que el fet que el ponent dels tres suplicatoris fos del mateix grup polític de Vox o que el president del comitè que va debatre la qüestió fos de Ciutadans tingui cap mena d'efecte. El TGUE, diu l'advocat general, tampoc es va equivocar quan va negar vulneracions de drets fonamentals dels eurodiputats independentistes, i també sosté que el procés penal contra Puigdemont, Comín i Ponsatí volgués impedir la seva activitat política.
Un suplicatori controvertit
Davant el tercer intent d'extradició d'Espanya pel referèndum de l'1-O, Puigdemont, Comín i Ponsatí van recórrer al Tribunal General de la UE per impugnar l'aixecament de la immunitat aprovada pel Parlament Europeu el març del 2021. En el recurs al TGUE tots tres denunciaven que el Suprem no era competent per emetre el suplicatori i que l'Eurocambra no va gestionar de forma "imparcial" el seu cas vulnerant el seu "dret a ser escoltats" i a "accedir a documentació". El 5 de juliol del 2023 el Tribunal General de la UE va avalar l’aixecament de la immunitat a Puigdemont, Comín i Ponsatí.