El nou Pavelló L'Illa obre amb dues pistes poliesportives i el doble de capacitat després de les obres de remodelació

El Pavelló Poliesportiu Municipal l’Illa a està en funcionament després d’una remodelació integral que va arrencar el maig del 2023 i que dobla l’antiga capacitat per millorar l’oferta esportiva de la zona, al districte de les Corts. Com ha recordat el cap del Departament de Projectes i Obres de l'Institut Barcelona Esports, Carles Ventura, el nou equipament “dona resposta al reclam veïnal amb una de les inversions municipals més importants en equipament esportiu que s’han fet en el barri”. L'edifici, inaugurat per l'alcalde Jaume Collboni aquest dimecres a la tarda, té una superfície de 4.300 metres quadrats i està situat dins del conjunt de l'Illa Diagonal. S'hi ha invertit un total de 16,3 milions d’euros.
El nou equipament dobla la seva capacitat respecte a l'anterior i es preveu que aculli diàriament entre 1.000 i 1.100 persones de dilluns a divendres i entre 600 i 800 esportistes els caps de setmana. Està conformat per dos volums: el gran on se situen les dues pistes poliesportives, amb un total de sis de transversals on es pot jugar simultàniament, i un volum més estret de geometria irregular on se situen els espais servidors, els vestidors, les oficines, una sala polivalent, les grades de la pista u i la galeria d'observació de la pista dos.
La volumetria de l’edifici, que queda delimitada pel carrer Constança, el passatge de l’Illa Diagonal, l’Escola Ítaca i l’Escola Santa Teresa de Lisieux, cobreix la planta baixa d’aquesta darrera i agafa presència al pati interior d’ambdues. És per això que, per tal d'“endolcir” aquest contacte –així ho han precisat els arquitectes–, l’edificació es presenta lleugera, translúcida i en façana amb un jardí vertical. Mentre han durat les obres, ha explicat Ventura, l’activitat s’ha traslladat al pavelló provisional Bederrida i els treballs més carregosos s’han dut a terme durant l’estiu, per mirar d’afectar els alumnes el menys possible.
Un cop finalitzades les obres del pavelló, començaran els treballs de millora dels entorns per convertir l'espai en què conflueixen els accessos del nou poliesportiu i les escoles en un indret de reunió. Es millorarà l'accés a l'escola Santa Teresa de Lisieux, s'incrementarà la presència de verd, s'instal·larà nou mobiliari urbà i construirà un nou aparcament de bicicletes per potenciar la mobilitat sostenible. Les obres, que tenen un pressupost estimat de 750.000 euros, comencin les pròximes setmanes i durin quatre mesos.
El nou equipament s'ha construït després que s'hagi enderrocat l'anterior amb l'objectiu d'ampliar la seva capacitat. Joan Carles Navarro, arquitecte de l'estudi AIA -encarregat de la remodelació del pavelló-, ha apuntat que una de les dificultats ha estat com minimitzar l'impacte i afectació sobre l'escola i que l'objectiu era "fer un edifici el més lleuger possible dins de les limitacions" i que aporti "el màxim confort" als esportistes, així com "la màxima visibilitat de dins a fora i de fora a dins".
Pel que fa a la sostenibilitat, incorpora criteris de màxima autosuficiència energètica com ara plaques fotovoltaiques a la coberta, la recuperació frigorífica de la bomba de calor aerotèrmica o el freecooling, que és un sistema de climatització que aprofita l’aire exterior quan la seva temperatura és menor que la interior per refrigerar. I malgrat que a partir d’aquest dimecres el Pavelló ja és plenament utilitzable, encara mancaran els treballs de millora urbanística dels entorns per convertir l’espai on conflueixen, especialment amb les escoles, en entorns d’acollida, d’espera i de reunió. Aquestes obres compten amb 750.000 de pressupost i duraran quatre mesos, d'ençà que es comencin en les pròximes setmanes.