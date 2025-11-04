El temps d'aquest dimecres 5 de novembre: pluges al litoral i prelitoral durant tot el dia

Aquest dimecres els núvols són els protagonistes de la jornada que anuncien un dia passat per aigua, sobretot al litoral i prelitoral, però sense avisos per perill de pluges o d'intensitat del temps. Dimecres al matí el cel estarà entre molt ennuvolat o cobert per núvols baixos al litoral, al prelitoral i a la depressió Central. Per altra banda, al terç oest, i resta del Pirineu i Prepirineu estarà poc o puntualment mig ennuvolat per núvols alts.
Durant el matí s'espera precipitació feble o localment moderada al litoral i al prelitoral, sobretot a les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental, el Vallès Orietal i, pel litoral sud, al Garraf, al Baix Penedès i al Tarragonès.
A la tarda els núvols baixos augmentaran arreu i el cel quedarà entre molt ennuvolat o cobert en general, excepte a la cara nord del Pirineu on estarà enteranyinat per núvols alts. A partir del vespre la precipitació també s'estendrà a altres punts de l'interior del territori. S'acumularan quantitats de precipitació inapreciables o minses en general, si bé a punts del litoral podran ser localment poc abundants.
Aquest dimecres, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 15 graus de mínima i es preveu arribar als 20 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 8 graus de mínima i s'arribarà als 21 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 9 graus que pujarà fins als 21 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 13 graus de mínima que podran arribar fins als 21 °C segons la previsió.