L'atur se situa com el principal problema dels catalans del S.XXI

L'atur ha estat el principal problema dels catalans més repetit en el primer quart de segle segons les dades del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). Concretament, en 12 dels últims 25 anys, l'atur se situa ininterrompudament al primer lloc del rànquing de preocupacions des del 2008 al 2016, durant la crisi econòmica i financera. A partir del 2014, la insatisfacció per la política i la preocupació per les relacions entre Catalunya i Espanya van guanyant força i són els principals problemes durant els anys més àlgids del procés, entre el 2017 i el 2019. La covid del 2020 impacta de ple posant la sanitat en primer lloc, mentre que l'habitatge escala fins a la primera preocupació en els últims dos anys.
A l'inici del segle, el principal problema que perceben els catalans no és l'atur, sinó el terrorisme, un valor que pren importància a Catalunya arran de l'assassinat de l'exministre socialista Ernest Lluch per part d'ETA el 2000. També coincideix amb el fet que a finals de 1999 el grup terrorista va anunciar el trencament d'una treva que havia iniciat mesos abans, reprenent així l'activitat armada.
Entre 2001 i 2002 hi ha dos altres valors que acompanyen l'atur al rànquing de preocupacions dels catalans, que són la immigració i la seguretat ciutadana. De fet, la immigració passa a ser el principal problema dels catalans el 2004 i es manté en la segona posició en els dos anys posteriors, el 2005 i el 2006.
L'accés a l'habitatge irromp a llista el 2006 convertint-se en el principal problema dels enquestats, seguit de la immigració, mentre que el 2007 torna a ser el principal problema seguit d'un valor nou fins al moment, que és la manca d'infraestructures i els problemes amb el transport públic.
El 2007 havia de ser l'any en què l'AVE arribés a Barcelona, però la manca d'inversió i les obres a l'alta velocitat van fer augmentar les incidències a Rodalies. Aquest fet va provocar que milers de ciutadans es manifestessin a la capital catalana per criticar l'estat de les infraestructures i per reclamar-ne el traspàs a la Generalitat.
Crisi econòmica, procés i Covid-19
Des del 2008 i fins al 2013, i en el marc de la crisi econòmica financera que viu el país, l'atur es torna a erigir en el principal problema dels catalans. Ho fa seguit d'un altre valor, el del funcionament de l'economia, que és el segon problema més destacat pels enquestats durant aquest període de cinc anys.
L'atur es manté al podi tres anys més, del 2014 al 2016, però en aquests anys pren importància una altra qüestió, que és la insatisfacció amb la política i les relacions entre Catalunya i Espanya. Aquest esdevé el principal problema dels catalans en els tres anys següents, del 2017 al 2019, coincidint amb el procés independentista.
En els tres anys postprocés, els principals problemes expressats pels catalans giren al voltant de la pandèmia de la covid-19: el 2020 la sanitat se situa com a principal problema, el 2021 el CEO no elabora enquestes –també arran de la crisi sanitària-, i el 2022 la principal preocupació torna a ser l'economia degut a la crisi financera derivada de la pandèmia.
Habitatge i immigració, principals problemes del 2025
El 2023 les relacions entre Catalunya i Espanya tornen a situar-se com a principal problema, mentre que en els dos anys posteriors, del 2024 a l'actual, el 2025, el protagonista de la llista ha estat l'habitatge, marcat per la crisi residencial i la pujada dels preus del lloguer que ha experimentat el país.
El 2025 hi ha un altre problema que torna a agafar força després d'anys sense estar entre les tres primeres posicions: la immigració. Els ciutadans van situar-lo en les posicions més elevades el 2001, el 2004, el 2005 i el 2006, i tornen a fer-ho enguany. Aquesta dada es pot explicar per l'auge dels partits d'extrema dreta arreu d'Europa, Espanya i també a Catalunya – amb Vox i Aliança Catalana - i els seus discursos antiimmigració.
La insatisfacció política, el valor més estable
Entre els valors analitzats en les enquestes de l'últim quart de segle, el de la insatisfacció política és el que més estable s'ha mantingut al llarg del temps, malgrat que es va incorporar entre les opcions el 2005. De fet, aquest valor no s'ha situat mai com a principal problema, però en 9 dels 25 anys ha estat la tercera qüestió que més preocupa als ciutadans.