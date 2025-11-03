El temps d'aquest dimarts 4 de novembre: nuvolades al litoral i fred a tot el país

El temps d'aquest dimarts serà tranquil i serè, però amb algunes nuvolades que podrien deixar el cel parcialment cobert en alguns punts del país, això sí, la probabilitat de precipitacions és baixa, però continua la baixada de temperatures que anuncia pluges pròximes.
Al matí el cel serà serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts, més nombrosos a partir de migdia. Amb tot, hi haurà intervals de núvols baixos a punts del litoral i del prelitoral, més nombrosos a partir de migdia al sector central i al Camp de Tarragona. No es descarta precipitació feble i aïllada a punts del sector central del litoral.
A la tarda se'n podran formar nuvolades locals a punts de la depressió Central i del Prepirineu i, quant a les precipitacions, serà possible que apareguin alguns ruixats lleugers al prelitoral, però acumularan quantitats inapreciables o minses de pluja.
Aquest dimarts, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 15 graus de mínima i es preveu arribar als 22 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 7 graus de mínima i s'arribarà als 21 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 6 graus que pujarà fins als 20 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 12 graus de mínima que podran arribar fins als 22 °C segons la previsió.
De cara als pròxims dies, i segons informa el Meteocat, s'espera que arribi un embossament d'aire fred que entrarà per l'Atlàntic i travessarà el país el dijous, deixant pluges a tot arreu i una baixada de temperatures que arribarà fins divendres, encara que aquest dia no seran els ruixats els protagonistes sinó els núvols que cobriran gairebé tot el cel.