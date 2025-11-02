02 de novembre de 2025

El temps d'aquest dilluns 3 de novembre: avís per pluges al litoral i baixada de temperatures

La setmana comença amb avís groc per intensitat de pluges al litoral central que duran una baixada de temperatures a tot arreu fins dimecres

Publicat el 02 de novembre de 2025 a les 21:11

Comencem la setmana amb un temps molt diferent al litoral que a l'interior del país. El dilluns al matí el cel estarà majoritàriament serè i poc ennuvolat a tot arreu, menys al sector central del litoral i prelitoral, on estarà molt ennuvolat i, a més es produiran ruixats d'intensitat forta localment que han fet saltar les alarmes del Meteocat.

 

 

S'ha emès avís groc per dilluns fins a les 13 hores a les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme, on es poden produir precipitacions que acumulin més de 20 mm en mitja hora. Tot i això, la pluja no s'arrossegarà fins a la tarda. 

A la tarda creixeran algunes nuvolades a punts de l'interior del quadrant nord-est, però a la resta del país el cel continuarà buit i serè i no s'esperen precipitacions. El que sí que canviarà són les temperatures, que baixaran durant l'inici de setmana.

Aquest dilluns, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 15 graus de mínima i es preveu arribar als 18 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 7 graus de mínima i s'arribarà als 21 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 5 graus que pujarà fins als 17 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 11 graus de mínima que podran arribar fins als 22 °C segons la previsió. 

