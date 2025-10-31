El temps del cap de setmana de l'1 i 2 de novembre: sol i algun ruixat

El cap de setmana de Tots Sants serà tranquil, excepte d'algun ruixat de cara a diumenge. S'espera que dissabte predomini el sol i temperatures de tardor càlides. L'endemà de Tots Sants, en canvi, la previsió és que plogui una mica i que faci una mica més de fred.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu que l'ambient de dissabte sigui càlid. Al matí, arribaran uns núvols alts i prims que circularan d'oest cap a est, i que seran més abundants i compactes cap al Pirineu més occidental. Durant el dia, el vent vindrà des del sud i bufarà amb força, especialment a les zones altes de muntanya i al nord de la costa. De cara a la tarda, la tendència serà la mateixa, i ja podria haver-hi algun ruixat a la mateixa zona del Pirineu. Quant al litoral i prelitoral, les temperatures màximes pujaran lleugerament i l'ambient serà càlid al centre de la jornada.
Els núvols de dissabte vindran acompanyats d'un canvi de temps, ja que de cara a diumenge pot caure algun ruixat cap al nord-est del país. El Meteocat preveu que les precipitacions vagin acompanyades d'un descens de la temperatura. Quant a les pluges, es podrien allargar fins a la matinada i el matí de dilluns en alguns punts del litoral central.
Aquest dissabte, Barcelona començarà el dia amb uns 18 graus de mínima que s'estiraran fins als 23 de cara al migdia. A Girona la jornada tindrà 11 graus de mínima que arribaran als 24 graus de màxima de cara al migdia. A Lleida, el dia començarà amb un valor mínim de deu graus que pujarà fins als 21 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 15 graus que creixeran fins als 22 °C a la tarda.