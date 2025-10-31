Els millors plans per la Castanyada 2025 a Barcelona

Aquest cap de setmana és singular. La celebració de la Castanyada omple Catalunya d'activitats de tota mena, i Barcelona no n'és una excepció. Tallers de castanyes, festes, o fins i tot túnels del terror. Hi ha opcions per tots els gustos i a tots els barris de la ciutat.
Al districte de Sarrià Sant Gervasi s'ho fa el Taller familiar 'Castanyada: Fem panellets!'. Com el seu propi nom indica és una activitat que consisteix en l'elaboració de panellets, pensada perquè els infants tinguin un primer contacte amb la festivitat. Se celebrarà el 31 d’octubre a les 16.45 h al Centre Cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán. L'entrada és gratuïta, però cal inscriure's prèviament a través d'aquest enllaç.
Per qui vulgui una tarda amb més acció, al Casal de Barri de Torre Baró s'hi fa el túnel del terror Agència de Viatges a l'altre món. Una experiència per passar por. L'entrada té un cost de dos euros, però inclou una paperina de castanyes. El túnel es farà el 31 d'octubre entre les 18:00 i les 21:00. No es permet l'accés a menors de cinc anys i els menors de dotze han d'anar acompanyats d'un adult.
Qui vulgui combinar castanyes i disfresses ha d'anar a la plaça de Can Basté, a Nou Barris. Allà a partir de les 17:00, s'hi fa la festa de la castanyada. Amb un concurs de disfresses previ, on es valoren vestimentes relacionades amb la Castanyada, també hi haurà opció de menjar castanyes.
I pels més nocturns, hi ha una opció d'allò més moguda. Un correfoc al barri del Congrés-Indians. A les 21.00 h començarà el correfoc infantil, amb inici al passatge del Born i final al fossar de les Moreres. A les 22:30 ho farà el correfoc d'adults. Amb inici a la plaça Comercial i final al Fossar de les Moreres. Al mateix lloc hi haurà una encesa conjunta a les 23:45 que serà el fi de festa.