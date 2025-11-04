La pròxima superlluna arriba aquest novembre: quan i com es pot veure?

Hi ha certs moments de l'any que el cel ofereix espectacles visuals que només es poden veure durant una nit determinada o des d'una localització concreta. Durant aquests dies de la tardor podrem gaudir d'un d'aquests fenòmens al cel: la superlluna de novembre o la lluna del castor.
S'anomena així a aquest fenomen del cel perquè és quan més gran es veu el satèl·lit, de fet, un 7,7% més gran i un 16% més brillant del que és habitual, per això rep el nom de superlluna. Ara bé, també se la coneix com a "Lluna del Castor"·, un nom que prové de la cultura del poble nadiu d'Amèrica del Nord i que atorgaven a la lluna plena en funció de l'època de caça en què es trobaven.
Així, la primera superlluna plena de la tardor era la del castor perquè era quan més d'aquests animals es caçaven abans que els rius es glacessin a l'hivern. D'aquesta manera, noi només es marcava un moment astronòmic especial i preciós, si no també la relació entre el cicle lunar i els cicles naturals de vida.
Quan es podrà veure?
Aquesta lluna plena es produirà el 5 de novembre, quan el nostre satèl·lit es trobarà en el punt més pròxim a la Terra, a poc més de 356.800 quilòmetres de distància. Tot i que assolirà la seva plenitud cap a les dues del migdia, el millor moment per contemplar-la serà al vespre del dimarts 4 o durant la nit del dimecres 5, quan surti per l’horitzó just després de la posta de sol.
No cal telescopi ni equip especial: n’hi haurà prou amb trobar un lloc amb bona visibilitat i, amb un poc de sort, que el cel estigui lliure de núvols. Tot i que aquesta última opció no és clara, ja que les prediccions meteorològiques anuncien l'aproximació d'un front d'aire fred que podria tapar el cel i provocar pluges.
L'últim eclipsi a Catalunya
Aquest altre fenomen del cel es va viure fa poc al país, de fet, va ser el diumenge 7 de setembre que, des de Catalunya, es va poder veure l'eclipsi lunar total tot i la nuvolositat del cel. L'eclipsi va començar abans de la posta de sol i va ser visible fins al voltant de les 21.00 hores, un fenomen que també es coneix com a lluna de sang. S'anomena popularment així perquè el satèl·lit adopta un color rogenc intens durant l'eclipsi.