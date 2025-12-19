19 de desembre de 2025

Quant s'han gastat els catalans aquest estiu?

Catalunya és la segona comunitat autònoma que rep més visitants de l'Estat entre juliol i setembre

Publicat el 19 de desembre de 2025 a les 10:27

La despesa dels catalans en viatges entre juliol i setembre es va enfilar fins als 4.677 milions d'euros, un 12,8% més que el mateix període de l'any anterior. Segons les dades de l'Enquesta de Turisme de Residents (Familitur) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a l'estiu els catalans van fer 9,9 milions de viatges, tan sols un 0,46% més que l'any passat, i de mitjana van gastar 74,57 euros per persona i dia, per sobre dels 64,08 euros del 2024.

Catalunya, la segona comunitat autònoma amb més visitants

De les dades de l'INE també ressalta que Catalunya va ser la segona comunitat autònoma que va rebre més visitants de l'Estat durant el tercer trimestre (12,3% del total), tan sols per darrere d'Andalusia (17,3%) i seguida de València (10,7%). Com que els viatges gairebé no augmenten, però, en canvi, sí que ho fa la despesa, es pot deduir que hi va haver un increment de preu.

De mitjana, les estades dels catalans entre juliol i setembre van ser de 6,4 dies, lleugerament per sota de l'any passat (6,54 dies). I al conjunt de l'Estat, durant el tercer trimestre el nombre de viatges va baixar un 3,6% anual, fins als 58,2 milions; mentre que la despesa va augmentar un 1,9% i va superar els 25.014 milions d'euros. Els viatges a l'Estat van baixar un 4,7%, mentre que els realitzats a l'estranger van pujar un 4%.

