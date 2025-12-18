El temps d'aquest divendres 19 de desembre: tornen els núvols

Dijous ha sigut un dia de transició després de les pluges que han protagonitzat l'inici de la setmana. Aquest divendres al matí tindrem ambient solejat. Fins a migdia el cel estarà serè o poc ennuvolat per algunes bandes de núvols alts que arribaran per l'oest, tot i que a partir de mig matí començarà a augmentar la nuvolositat a la meitat est amb núvols baixos i mitjans.
A partir de la tarda, els núvols augmentaran en general d'est a est i el cel quedarà molt ennuvolat o cobert, sobretot meitat oest. A més, hi haurà bancs d'estrats baixos a valls i fondalades de l'interior, que localment seran més persistents a Ponent i la vall de l'Ebre.
A partir de migdia s'esperen algunes precipitacions febles, i localment moderades, a punts de la meitat est del país. A partir del final de la tarda tendiran a augmentar en extensió i intensitat. S'acumularan quantitats entre minses i poc abundants, localment abundants
Aquest divendres, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 11 graus de mínima i es preveu arribar als 18 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 5 graus de mínima i s'arribarà als 17 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 3 graus que pujarà fins als 12 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 9 graus de mínima que podran arribar fins als 17 °C segons la previsió.