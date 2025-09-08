L'eclipsi total de lluna es deixa veure a Catalunya malgrat els núvols

Els núvols, tot i que han molestat, no han evitat que l'eclipsi lunar total s'hagi vist des de bona part de Catalunya. La nuvolositat havia entelat el cel de bona part del país aquest diumenge a la tarda, però de cara al vespre i nit han desaparegut parcialment i han permès veure el fenomen astronòmic.
Aquest eclipsi ha començat abans de la posta de sol i ha estat visible fins al voltant de les 21.00 hores, un fenomen que també es coneix com a lluna de sang. S'anomena popularment així ja que el satèl·lit adopta un color rogenc intens durant l'eclipsi.
Frustració i resignació pels núvols
A Barcelona, les platges eren un bon punt d'observació i han congregat curiosos que no han tingut sort fins passades les 21.00 hores, quan ha escampat i s'ha pogut veure la lluna ja en el tram final de l'eclipsi. La ciutadania que ha sortit a veure el fenomen durant el vespre s'ha trobat un cel ennuvolat i ha expressat la seva frustració i resignació sobretot a les xarxes socials. A X, diversos usuaris han fet broma d'aquest "fail" d'eclipsi "eclipsat".
L'eclipsi total de lluna d'aquest 7 de setembre s'ha pogut veure a gran part del món (Amèrica, Europa, Àfrica, Àsia i Oceania) i es preveia especialment espectacular en determinades regions d'Àsia i Austràlia occidental, segons l'Observatori Astronòmic Nacional (OAN). A Catalunya, totes les comarques havien de gaudir de l'eclipsi total de lluna, però els núvols han fet la guitza en alguns punts.