Mor un home de 76 anys en l'incendi de casa seva a l'Hospitalet de Llobregat

Un home de 72 anys ha mort aquest dijous a la nit en un incendi que ha cremat una cuina al novè pis d'un habitatge ubicat a la Travessera Industrial de l'Hospitalet de Llobregat, segons han informat els Bombers de la Generalitat. En accedir a l'habitatge, els Bombers van trobar la víctima inconscient i els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van intentar reanimar-lo, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Ara, els Mossos d'Esquadra s’han fet càrrec de les diligències pertinents.
Concretament, el cos va rebre l'avís a les 22:34 hores i, fins al lloc dels fets, van desplaçar set dotacions, quatre camions d'aigua i una autoescala procedents dels parcs de l'Hospitalet, Cornellà i el Prat de Llobregat. També hi van participar dues dotacions de coordinació i comandament de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud.
Incendi descontrolat en un bloc de pisos a l'Hospitalet de Llobregat
Fonts dels Bombers han indicat que, en arribar a l'edifici, els efectius del cos van trobar l'incendi completament desenvolupat i van veure que existia la possibilitat que hi hagués una persona a l’interior de l'habitatge que estava cremant. Així, van forçar la porta per accedir-hi i dos binomis van entrar a l’interior, un per fer extinció del foc i l'altre per cercar víctimes.
A l’interior, els Bombers van localitzar un home inconscient, que van extreure d’urgència perquè professionals del SEM l’atenguessin. Malauradament, després de fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar, el metge en va certificar la mort.
Els Bombers van continuar fent maniobres d’extinció de l’incendi, que va cremar completament la cuina de l’habitatge, alhora que van comprovar que no hi hagués més víctimes al pis afectat o a les plantes superiors. Una vegada sufocades les flames, i després de fer les tasques de ventilació a l'immoble i a l’escala, els efectius del cos va revisar tot el bloc i van certificar que no hi havia afectacions estructurals. Per tot plegat, els veïns van poder tornar a casa.