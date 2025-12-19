Campanya del Govern per informar els nouvinguts sobre les opcions d'aprendre català

El Departament de Política Lingüística, en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), impulsa l’acció d’acollida lingüística "Benvinguts a Catalunya, benvinguts al català", adreçada a la població nouvinguda. L’objectiu de l’acció és informar individualment les persones que acaben d’arribar al país sobre la importància d’aprendre el català i facilitar-los l’accés als recursos formatius disponibles al seu entorn més proper. La iniciativa lliura materials d’acollida i orienta sobre els llocs on aprendre català, i ha començat el seu desplegament en 21 municipis de tot Catalunya, amb un total de 31 punts de distribució, 11 dels quals a Barcelona.
Els municipis que ja han començat a rebre els materials, són: Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, Figueres, Girona, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Manresa, Martorell, Mataró, Reus, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Vic i Vilanova i la Geltrú.
En el marc d’aquesta acció, el material de benvinguda inclou una carta del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, adreçada directament a les persones nouvingudes. A l’inici de la carta, el conseller els dona la benvinguda i els adreça un missatge d’acollida: "Vull donar-te la benvinguda, desitjar-te que ben aviat et sentis a gust entre nosaltres i donar-te algunes informacions útils sobre les llengües a Catalunya".