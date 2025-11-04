«Correllengua Agermanat»: més de 1.500 quilòmetres per reivindicar la unitat del català

Més de 1.500 quilòmetres i 17 etapes per reivindicar la unitat de la llengua per tots els Països Catalans. Aquest és l'objectiu del Correllengua Agermanat que s'ha presentat aquest dimarts i que té com a objectiu recórrer tot el domini lingüístic català amb la voluntat d'unir simbòlicament Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord i l'Alguer.
La iniciativa compta amb el suport de més d'un centenar d'entitats municipals amb l'objectiu de superar les fronteres administratives i defensar la llengua com a "element comú de tots els territoris que la comparteixen". La iniciativa s'ha presentat aquest dimarts de forma simultània a Barcelona, València i Palma com a "mostra de la voluntat de trobar punts en comú entre territoris", segons indiquen en un comunicat els impulsors del projecte.
Quin és el calendari? Doncs el Correllengua Agermanat arrancarà el 19 d'abril i s'allargarà fins al 5 de maig amb una flama que recorrerà aquests més de 1.500 quilòmetres. El tret de sortida serà a Prada de Conflent, recordant el testimoni de quaranta anys de Correllengua a diversos territoris de parla catalana. El recorregut, de nord a sud, visitarà ciutats com Perpinyà, Girona, Barcelona, Tarragona, Castelló, València i Alacant. A més, també anirà a Eivissa, Palma, Maó o l'Alguer.
Els orígens del Correllengua Agermanat
El Correllengua Agermanat és una iniciativa cultural i esportiva que també s'inspira en la Korrika basca, i que combina una cursa no competitiva amb activitats lúdiques, culturals i populars. La flama es transmetrà de mà en mà a través de municipis, universitats i espais públics. Les més de cent entitats municipals que col·laboren amb l'esdeveniment al llarg del recorregut acolliran concerts, trobades, tallers i activitats esportives i culturals obertes a tota la ciutadania.
El Correllengua va néixer a Mallorca el 1995, impulsat per Joves de Mallorca per la Llengua, i es va estendre ràpidament al País Valencià i a Catalunya. Des d'aleshores, centenars de municipis han acollit aquesta iniciativa, adaptant-la als seus territoris amb diferents formats.