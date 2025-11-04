«La inversió en esport català s'ha reduït un 50% en els últims 15 anys, mentre que a Espanya s'ha duplicat»

Més inversió per l'esport a Catalunya. És la reivindicació principal que s'ha fet aquest matí a la "Crida per a l'Esport Català". Una protesta unitària del sector esportiu no lucratiu català amb l'objectiu de defensar el model propi i denunciar la situació d'emergència econòmica a causa de la pèrdua d'inversió pública.
La iniciativa reclama un compromís immediat, tant a la Generalitat com als diversos grups parlamentaris, per revertir aquesta situació. Demanen que la inversió pública en esport arribi a l'1% del pressupost català per garantir la continuïtat del model esportiu nacional i defensar la funció social que aquesta aporta. Jaume Domingo, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, ha destacat que "la creació de la Conselleria d'Esports és un fet històric, però s'ha de veure un compromís real per part de les institucions".
En l'acte s'ha donat la dada que en els darrers quinze anys l'esport català ha passat de rebre 160 milions d'euros el 2010 a només 100 el 2025, una retallada d'un 37,5%. Això es tradueix en una suma global d'uns 1.000 milions d'euros menys, un 50% de descens en inversió pública des del 2010. En aquesta línia, s'ha exigit al Govern que l'any 2026 l'aportació de diners arribi a la mateixa xifra de l'any 2010 i s'ha recalcat que a Espanya, en canvi, s'ha duplicat la inversió en el mateix període. Aquesta davallada d'inversió suposa que les subvencions només cobreixen aproximadament un 15% de les necessitats reals dels clubs, ja que, a més, més del 50% de les instal·lacions esportives municipals tenen més de 25 anys i no han rebut cap reforma integral.
La importància de l'esport
Durant l'acte, els diversos dirigents que han assistit han recalcat la importància de l'esport en una societat. "Els clubs i totes les entitats esportives considerem els espais esportius com a llocs de formació i com a punts de trobada essencials per aconseguir una societat cohesionada", ha afirmat Pere Manuel, president del Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya.
Jordi Arimany, cap del Servei d'Esports de la UPC, ha demanat protecció jurídica per a les entitats esportives catalanes: "La privatització frena l’accés universal a l’esport i amenaça el nostre model d'entitats sense afany de lucre", ha assenyalat. "Ens expulsen amb models que beneficien models d'inversió privats", ha recalcat.
Un altre punt reivindicatiu de la roda de premsa és l'excés de burocràcia que comporta per als clubs el model de subvencions. Patrícia Illa, vicesecretaria dels consells esportius, ha instat al Govern a crear una solució immediata: "Demano al govern que protegeixi aquest model únic continuï sempre endavant perquè molts clubs els desborden aquesta burocràcia".
"L'esport és una eina fonamental de salut i de cohesió social" ha estat la frase més repetida pels dirigents, que han alçat la veu per aconseguir un model sostenible i per donar visibilitat i importància a l'esport com a element bàsic i essencial per a una societat. En l'acte, també s'ha presentat el manifest "Volem guanyar" que compta amb una pàgina web per visibilitzar la situació i fer campanya per aconseguir les ajudes necessàries per al model esportiu català no lucratiu.
Pla del Govern
El passat dimarts el president de la Generalitat Salvador Illa va anunciar la posada en marxa del "Pla de Xoc d'instal·lacions esportives de Catalunya", iniciativa que comporta una inversió de 120 milions d'euros i que el Govern cataloga com "el pla més ambiciós dels últims vint anys". Aquesta inversió té el propòsit de garantir centres esportius de qualitat prop de casa a tots els barris i municipis.
La Generalitat obre la convocatòria de subvencions aquest any 2025 fins a l'any 2029. Així, qualsevol ajuntament o entitat municipal descentralitzada podrà optar a les ajudes mitjançant la presentació de projectes de millora. Un gran repte per al Govern ja que Catalunya compta amb 20.686 instal·lacions esportives, un 51% de les quals són de titularitat pública.