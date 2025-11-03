Mor la menor atropellada diumenge per un autobús al centre de Barcelona

La menor atropellada diumenge al centre de Barcelona per un autobús ha mort aquest dilluns a la tarda, segons ha confirmat l’Ajuntament de Barcelona en un comunicat. Poc després de les 17.00 del diumenge, la nena d’11 anys va ser envestida per un autobús de la línia H12 de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a l’altura del número 595 de la Gran Via de les Corts Catalanes, a l’Eixample. El sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) la va traslladar en estat greu a l'hospital, on ha mort aquesta tarda. És la desena víctima mortal en sinistre de trànsit a la ciutat aquest 2025.\r\n