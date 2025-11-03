La presó sense reixes ni murs de la Zona Franca s'inaugurarà a l'estiu

El futur centre penitenciari de Zona Franca encara la recta final de les obres amb previsions d'inaugurar-se després de l'estiu vinent. La nova presó no tindrà murs penitencials ni reixes i les portes de les "habitacions" dels reclusos es podran obrir des de l'interior. Serà per a reclusos en tercer grau i es convertirà en la més gran de Catalunya i la segona destinada per als presos en semillibertat, després que la de Tarragona obrís el 2023.
Es tracta d'un centre penitenciari totalment diferent de la resta de presons convencionals perquè les mesures de seguretat seran molt més baixes que les ordinàries. El centre preveu acollir 800 reclusos dividits en dos mòduls de quatre plantes, i amb quatre presos per cada habitació. Aquests seran presos classificats únicament en tercer grau penitenciari, és a dir, només aniran al centre per dormir entre setmana ja que de dia poden sortir per formar-se i treballar.
Noves instal·lacions
El nou centre s'ubica en un solar de 6.500 metres quadrats amb una superfície construïda de gairebé 13.000 metres quadrats, el màxim permès a la zona, prop de la parada de metro de la línia 10 Sud de Zona Franca, del Port de Barcelona i de la Ronda Litoral. La inversió total és de 35,6 milions d'euros i les obres estructurals estan pràcticament acabades. Tot i això, fins l'any vinent no es preveu inaugurar el centre perquè falta moblar tot l'edifici i dotar totes les instal·lacions i serveis. Durant aquest estiu també es preveu fer la formació pels treballadors perquè coneguin l'espai i el seu funcionament, i així, el setembre poder traslladar els primes reclusos.
El centre acollirà reclusos homes que fins ara complien el tercer grau a les presons de Trinitat i Wad-Ras de Barcelona que entre totes dues sumen 600 places. Així, es guanyaran 200 i se centralitzaran en un únic espai la gestió administrativa i les tasques de tractament. A més, la posada en marxa del nou centre penitenciari culminarà el tancament definitiu de la presó de Trinitat Vella.
Presó sense reixes
El centre trenca amb la visió convencional d'una presó a causa de les seves baixes mesures de seguretat. El seu disseny té una visió més residencial de l'espai, pròpia del compliment de la pena en tercer grau, prescindeix de murs reixes i concertines. Fins i tot, les cel·les, anomenades en aquest cas habitacions, poden obrir-se des de l'interior.
Cada mòdul disposa d'un pati on els interns podran desenvolupar la seva vida quotidiana i la planta baixa disposarà dels espais comunitaris com menjador, sala de lectura-biblioteca, gimnàs, aules de formació, sala de televisió i una àrea per fer el seguiment dels reclusos. En canvi, no hi haurà poliesportiu, economat o tallers d'activitats laboral, a diferència d'altres centres, ja que es preveu que puguin desenvolupar aquestes funcions fora i inserits en la comunitat.
A més, un altre element distintiu d'aquesta presó és la possibilitat que tindran alguns presos per tenir telèfons mòbils a dins, sempre que no tinguin connexió a internet ni càmera. Així tindran el servei de trucada i de missatge per SMS. Aquells que no tinguin els permisos o recursos per tenir-ne el podran demanar puntualment als responsables del centre.