02 de novembre de 2025

Societat

Retencions a les carreteres pel pont de Tots Sants

Les carreteres catalanes acumulen retencions i talls de carrils per l'operació tornada del cap de setmana festiu de finals d'octubre

  • Un carril tallat a l'AP-7 a Llinars del Vallès en sentit sud -

Publicat el 02 de novembre de 2025 a les 18:45
Actualitzat el 02 de novembre de 2025 a les 18:52

L'operació tornada després dels dies festius de Tots Sants i la Castanyada ja comença a notar-se a les carreteres catalanes que, aquest diumenge, tenen retencions i talls per la mobilització d'automòbils que es desplacen de tornada a casa després d'aquest cap de setmana.

Així ha informat Trànsit al seu perfil d'X, en què detallen les carreteres amb retencions i talls d'aquesta tarda. A l'AP-7 a Llinars del Vallès en sentit sud hi ha un carril tallat per un vehicle avariat, que provoca, a més, 4 quilòmetres de retencions.

 

 

l'AP-7 de Montmeló a Granollers en sentit nord la calçada està tallada i hi ha retencions de tres quilòmetres a causa d'un accident. També a l'AP-7 en sentit nord cap a Barcelona, en el tram de Subirats a Vilafranca del Penedès, hi ha 11 quilòmetres de retencions.

Una altra de les carreteres que acumula retencions és la B-23 a Esplugues de Llobregat en sentit Barcelona on, a causa d'un accident, hi ha lentitud amb aturades. També estan afectades amb retencions de més de 10 quilòmetres la C-16 de Berga a Guardiola de Berguedà, en sentit sud cap a Barcelona, que acumula 15 quilòmetres de lentitud. La mateixa carretera, en sentit sud té sis quilòmetres de retencions.

 

