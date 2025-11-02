Retencions a les carreteres pel pont de Tots Sants

L'operació tornada després dels dies festius de Tots Sants i la Castanyada ja comença a notar-se a les carreteres catalanes que, aquest diumenge, tenen retencions i talls per la mobilització d'automòbils que es desplacen de tornada a casa després d'aquest cap de setmana.
Així ha informat Trànsit al seu perfil d'X, en què detallen les carreteres amb retencions i talls d'aquesta tarda. A l'AP-7 a Llinars del Vallès en sentit sud hi ha un carril tallat per un vehicle avariat, que provoca, a més, 4 quilòmetres de retencions.
A l'AP-7 de Montmeló a Granollers en sentit nord la calçada està tallada i hi ha retencions de tres quilòmetres a causa d'un accident. També a l'AP-7 en sentit nord cap a Barcelona, en el tram de Subirats a Vilafranca del Penedès, hi ha 11 quilòmetres de retencions.
Una altra de les carreteres que acumula retencions és la B-23 a Esplugues de Llobregat en sentit Barcelona on, a causa d'un accident, hi ha lentitud amb aturades. També estan afectades amb retencions de més de 10 quilòmetres la C-16 de Berga a Guardiola de Berguedà, en sentit sud cap a Barcelona, que acumula 15 quilòmetres de lentitud. La mateixa carretera, en sentit sud té sis quilòmetres de retencions.