Mor un motorista en un accident a l'Alt Penedès

Un motorista ha mort en un accident de trànsit a l'N-340 a Subirats, a l'Alt Penedès. Per causes que encara s'estan investigant, el conductor ha patit una sortida de via al punt quilomètric 1.224. Els Mossos han rebut l'avís de l'incident a les 11.58 hores. Arran del sinistre, s'ha mobilitzat tres patrulles dels Mossos, diverses dotacions dels Bombers i tres unitats i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). A causa de l'accident s'ha tallat l'N-340 al punt de la sortida de vida i, més tard, s'ha donat pas alternatiu. Aquest any 122 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes i 38 són motoristes.\r\n