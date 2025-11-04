Aquest dimarts, hi ha eleccions als Estats Units. No són unes eleccions generals ni tampoc les midterm, que seran el gran termòmetre que avaluarà la solidesa del trumpisme, el novembre del 2026, quan es renovarà el Congrés i nombrosos governs estatals. Però sí que són una primera avaluació de l’Administració Trump i de la capacitat del Partit Demòcrata per aparèixer com a alternativa viable el 2028. Veiem les principals batalles que hi ha en joc.
Un socialista a Nova York?
La ciutat de Nova York elegeix alcalde i focalitzarà l’atenció. Una figura disruptiva ha emergit, Zohran Mamdani, al guanyar les primàries del Partit Demòcrata. Mamdani ha revolucionat la política novaiorquesa. Nascut a Uganda, 34 anys, musulmà xiïta, fill d’una cineasta índia i un acadèmic africà, està adscrit a dues de les més potents organitzacions de l’esquerra nord-americana: Socialistes Democràtics d’Amèrica i el Partit de les Famílies Treballadores, el que és compatible amb ser candidat demòcrata. S’ha centrat en fer la ciutat més assequible als ciutadans, prometent transport de bus gratuït i congelar el preu del lloguer en el parc d’habitatges amb preu controlat.
Guanyarà Mamdani? Les enquestes així ho donen per fet, tot i que el vot conservador i d’un segment centrista dels demòcrates s’abocaran en Andrew Cuomo, un home que personifica l’statu quo a la ciutat i que va perdre les primàries davant Mamdani. Que Donald Trump hagi demanat el vot per ell el dia abans de les eleccions indica el temor que genera Mamdani. Curtis Sliwa, l’alcaldable republicà que s’ha negat a apartar-se per donar alguna opció a Cuomo, va tercer.
Si Mamdani guanya clarament, la seva estrella brillarà més, amb uns mitjans entregats al seu carisma i a la capacitat que ha tingut per mobilitzar desenes de milers de voluntaris. Alguns ja el veuen pensant en la Casa Blanca. Però cal no oblidar dues coses: si és alcalde, haurà de sobreviure al capdavant d’una ciutat que incinera moltes ambicions. I, sobretot, encara que Sinatra cantava que guanyar a Nova York era guanyar a tot el món, no és així en uns Estats Units molt a la dreta del pont de Brooklyn. Antics alcaldes i governadors de Nova York (John Lindsay, Nelson Rockefeller, Rudy Giuliani) han fracassat en la cursa a la Casa Blanca.
Virgínia: una exagent de la CIA, favorita
Tot indica que els demòcrates tornaran al poder a Virgínia. Ho faran amb Abigail Spanberger, de l’ala dreta del Partit Demòcrata. Una dona blanca, pragmàtica, exagent de la CIA, que s’enfronta a la republicana Winsome Earle-Sears, una negra de dreta extrema. Que ni tan sols Donald Trump s’hagi implicat en la campanya ja diu molt de les opcions d’una Spanberger que, si s’imposa per dos dígits, guanyarà perfil nacional.
Nova Jersey, el termòmetre més precís
A Nova Jersey haurien de guanyar els demòcrates i fer d’una altra dona, Mickey Sherrill, expilot d’helicòpters dels marines, la nova governadora. És un estat on Kamala Harris va guanyar per sis punts. Les enquestes li donen majoria a Sherrill, però estreta. Trump va aconseguir penetrar en el vot tradicional demòcrata, ferit per la inflació. I els republicans presenten un veterà Jack Ciattarelli, més conservador tradicional que trumpià radical. Un triomf republicà aquí seria una mala notícia pels demòcrates.
Un referèndum a Califòrnia
La quarta batalla important d’aquestes eleccions és a la costa oest. Els californians voten si el governador Gavin Newsom, amb aspiracions presidencials, pot redistribuir el mapa dels districtes electorals per afavorir els demòcrates. És l’anomenada Proposició 50. Texas, en mans republicanes, va fer-ho per assegurar la victòria conservadora en les eleccions al Congrés de l’any proper. En represàlia, Newsom vol fer el mateix a Califòrnia. Si el sí triomfa per damunt del 60%, serà un triomf gran pels demòcrates i pel somni presidencial de Newsom.