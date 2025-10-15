Trump amenaça Espanya amb nous aranzels si no compleix amb el 5% del PIB en defensa

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a amenaçar Espanya aquest dimarts al vespre amb apujar-li aranzels específics si no inverteix el 5% del producte interior brut (PIB) en defensa, tal com assegura que faran la resta de països de l'OTAN. Això, després d'obrir la porta a l'expulsió del país de l'aliança atlàntica i, en un moviment contradictori, felicitar Sánchez pel creixement econòmic en la firma de la primera fase de l'acord per a la Franja de Gaza a Egipte.
En una trobada amb periodistes durant una cimera a la Casa Blanca amb el president de l'Argentina, Javier Milei, Trump s'ha mostrat "molt descontent" amb Espanya. "Havia pensat a castigar-los amb els aranzels pel que han fet. I potser ho faré", ha dit.
Durant la recepció amb Milei, que ha servit per escenificar també la signatura d'un crèdit d'ajuda al govern de l'ultradretà argentí, el president dels Estats Units ha criticat Espanya per no voler augmentar la despesa en defensa per a l'OTAN, i ha ironitzat que, si no ho fa, és perquè, des del punt de vista de la localització geoestratègica, Espanya "sap que serà defensada igualment" encara que l'OTAN no els doni protecció.
Però, tot i això, ha assegurat que el que ha fet Espanya amb l'OTAN "és dolent i injust" per a l'aliança militar, així com "increïblement irrespectuós". Trump ha lamentat en diverses ocasions durant unes declaracions de fins a dos minuts, que sigui l'únic país que no s'ha avingut a augmentar la despesa en defensa fins al límit que ha marcat ell mateix. "Espanya creix gràcies a tot el que -els Estats Units- fem per ells", ha reblat.
Trump amenaça a les portes de la cimera de l'OTAN
Les amenaces de Trump a Espanya arriben a les portes de la cimera dels ministres de Defensa de l'OTAN a Brussel·les aquest dimecres per discutir el suport a Ucraïna, amb les recents violacions russes de l'espai aeri de Polònia o Estònia i la detecció de drons d'origen desconegut en diversos aeroports europeus. Malgrat l'increment de les tensions al flanc est d'Europa, la reunió quedarà eclipsada, des de l'àmbit espanyol, per les tensions amb els Estats Units.
Més enllà de les paraules de Trump i del fet que l'expulsió de l'OTAN és una acció que no preveuen els tractats de l'aliança -un estat només pot abandonar-la si ell mateix ho sol·licita-, Espanya reitera que està compromesa amb l'organització com a "soci fiable" i que té un "compromís total" amb la inversió. De nou, però, el país sosté que serà capaç d'arribar als objectius de capacitats invertint al voltant d'un 2,1% del seu PIB en defensa i no un 5% com planteja Trump.