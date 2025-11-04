Innovació al transport públic. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) està provant un bus autònom que circularà per Montjuïc durant 10 dies. El vehicle no té conductor, però tot moment hi va un de manera preventiva per si cal actuar en qualsevol situació. A priori, però, l'autobús desenvolupa una conducció totalment autònoma gràcies a la tecnologia que porta amb radars i sensors.
Des d'aquest dimarts, el bus estarà en servei entre les 9:00 i les 19:00 h per "seguir fomentant la innovació i la mobilitat sostenible". La ciutadania podrà pujar al vehicle que anirà des de la plaça Dante, a la porta dels Jardins Joan Brossa, fins a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, en un trajecte circular.
El director de la xarxa de bus de TMB, Jacobo Kalitovics, ha destacat el "projecte innovador" amb un vehicle d'unes "dimensions pròximes a aquells que ofereixen servei". D'altra banda, l'assessor al país de l'empresa, Karsan, impulsora del bus, ressalta el "control absolut" que té l'ordinador del seu entorn.
Futur a mitjà termini
Per tal que pugui evolucionar a una conducció totalment autònoma, cal "un desenvolupament legislatiu" però també és necessària una "preparació de l'entorn de les ciutats". Segons assegura el directiu de TMB, els resultats de les proves pilot que desenvoluparà l'empresa seran decisives en el moment "d'accelerar o no els sistemes de conducció autònoma". A hores d'ara, no descarten cap possible ruta alternativa per Barcelona de cara a continuar testejant els sistemes de conducció.
Al bus, els passatgers hi observaran més d'una desena de càmeres i sensors distribuïts per tot el vehicle, des de sensors, a teledetectors com LiDAR, com també detectors de camps electromagnètics, càmeres RGB o càmeres termo gràfiques, per a poder circular en qualsevol condició meteorològica. Actualment, és una tecnologia "en una gran fase experimental" com ha explicat l'assessor de l'empresa turca.
Els sistemes de teledetecció permet que el bus sigui "totalment sensible als punts morts" perquè "un ordinador sempre té un control absolut de tot el que està succeint" al voltant del vehicle. El sistema també gaudeix "d'uns temps de reacció més curts" en comparació a les persones perquè, com ha exemplificat Luis Estrada, a vegades un conductor humà "si està mirant per un retrovisor, no està pendent durant unes mil·lèsimes de segon del que succeeix a la seva dreta". "Això en un vehicle autònom, no succeeix", ha sentenciat.