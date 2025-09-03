Un jove brasiler explica a Quim Masferrer que s'ha enamorat del «país, la gent i la cultura catalana»

Quim Masferrer ha trepitjat centenars de racons de Catalunya i ha conegut gent de tota mena. Des de fa un parell d'anys presenta un espectacle anomenat Bona gent, unes exposicions amb l'estil característic del presentador català d'El Foraster, el programa de TV3.
A les xarxes fa ressò de la seva feina i com de bé s'ho passa la gent que hi participa i que va als teatres a veure'l i escoltar-lo. En un dels moments de l'espectacle, Masferrer baixa de l'escenari per xerrar amb el públic i obtenir anècdotes, des de les més inversemblants fins a les més tendres. La darrera que ha compartit a les xarxes i ha rebut una forta aclamació a les xarxes ha estat per l'entrevista a un jove brasiler durant el seu espectacle a Besalú.
El vídeo s'ha fet viral i diversos perfils, entre ells el de l'entitat de 3Cat, han aplaudit el Gena, noi brasiler. En aquest apareix Quim Masferrer entre el públic i es posa a parlar amb un jove noi. La primera pregunta de Quim Masferrer: Tu ets de São Paulo? Has vingut a Catalunya a passar uns dies? El noi respon que sí i explica que la seva germana viu a Barcelona i que s'hi estarà un mes i mig.
Després de la resposta, el noi arranca amb una explicació més profunda i que ha fet que centenars de catalans l'aplaudissin. "Intento conèixer més aquest país que m'agrada moltíssim, però encara no havia tingut l'experiència de quedar-m'hi més temps".
Amb les quatre frases que diu el noi brasiler se li denota un molt bon nivell de català i Quim Masferrer no dubta a preguntar-li on l'ha après. En sec diu "TV3" i riu, Masferrer fa una cara de sorprès gratament i tothom comença a aplaudir. El jove brasiler explica que al Brasil no hi ha gaires professors de català i que ha seguit Merlí -amb la sèrie que va iniciar-se al català-, El Foraster i Tor.
El presentador se'n fa creus i li pregunta que si ha vingut a Besalú per veure'l, i el jove explica que va mirar on actuava i de pas conèixer Besalú perquè tenia ganes de conèixer-la millor.
Amb tot això, Quim Masferrer arranca i demana a en Gena si podrà explicar aquesta anècdota als seus companys de la televisió. "Veus que hi ha gent que porta aquí anys i no el parlen i dius Déu-n'hi-do... A sobre l'ha après a distància gràcies a TV3!", etziba. El noi aprofita l'arrancada i diu "teniu un país molt, molt bonic, amb gent molt interessant i amb una cultura que s'hauria de conèixer a tot arreu".
El vídeo ha aconseguit ja més de 22.000 m'agrada i les reaccions d'admiració de @som3cat i influenciador com @wizproblema a Instagram amb 24 hores, en un moment en què la salut del català està en perill i setmana rere setmana es denuncien casos de discriminació lingüística.