La CUP colla el Govern perquè actuï davant la gelateria de Gràcia que discrimina el català

El grup parlamentari de la CUP ha registrat aquest dimecres una bateria de preguntes al Govern sobre "l'incompliment del codi de consum i la discriminació catalanòfoba de què va ser víctima una veïna mentre comprava gelats" a la gelateria Dellaostia, a Gràcia. Després de la polèmica al voltant de la gelateria per un cas de discriminació lingüística, els anticapitalistes demanen al Govern que actuï a través dels seus serveis jurídics per la "vulneració de drets lingüístics".
La CUP ha recordat en el mateix escrit que al febrer el ple del Parlament va aprovar una iniciativa una moció que establia que el Govern s'havia de personar en els processos relatius a casos de discriminació lingüística, tenint en compte que els serveis jurídics de la Generalitat poden exercir l'acció popular en casos de vulneració dels drets lingüístics.
En aquest sentit, el grup ha demanat al Govern si "pensa personar-se en el procés sobre discriminació lingüística que s'exercirà des de les organitzacions de la societat civil, o si pensa deixar-les soles en la defensa dels drets lingüístics". Així mateix, des de la CUP reclamen a l'executiu de Salvador Illa aplicar el pla aprovat en la mateixa moció per incrementar un 20% l'oferta actual de cursos de català a les persones treballadores en l'àmbit de l'empresa i el comerç.
El cas es remunta a fa unes setmanes, quan Guillem Roma, conseller d'ERC al districte de Gràcia, compartia la discriminació patida per la seva parella durant la Festa Major de Gràcia. "L’han increpat amb ganes de provocar dient-li que era una maleducada per parlar en català perquè estàvem al “Reino de España", va explicar. Però la realitat és que Helados Dellaostia ja acumulava un seguit de ressenyes negatives que tenien a veure amb la seva bel·ligerància contra el català.
En resposta, dies després dels fets les portes de l'establiment van aparèixer amb algunes pintades i adhesius de protesta. A la tanca es podia llegir el missatge "Feixistes de merda", mentre que a prop del cartell hi havia diversos adhesius que deien "Aquest local no respecta el català", acompanyats d'altres pintades. Unes protestes que es van utilitzar des del PP i Vox, que es van activar per protegir els comerços que no atenen en català.