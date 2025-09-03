Canvis al cel de Catalunya de cara a aquest dijous. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) informa de l'arribada d'un nou front que portarà inestabilitat. El principal símptoma és que les precipitacions tornaran a deixar-se veure a diferents punts del país després d'uns dies de calma, si bé la duració de l'episodi serà més aviat breu.
Segons el Meteocat, de cara a mig matí ja es poden produir els primers ruixats a la Catalunya Central i punts del prelitoral central. Ara bé, a partir del migdia serà quan els xàfecs poden caure amb més força a pràcticament tot el Pirineu i Prepirineu, a més del Massís dels Ports. Aquests ruixats poden anar acompanyats de tempesta, si bé no s'ha emès cap avís de perillositat pel que fa a la jornada de dijous.
Per altra banda, en el segon tram del dia també es preveu una banda de precipitació. En aquest cas, les pluges s'iniciaran al litoral nord i recorreran bona part de la costa fins a arribar al Camp de Tarragona. En punts de més al sud del país, aquestes precipitacions seran persistents durant la matinada. Precisament aquest fenomen fa activa l'únic avís ara mateix per intensitat de la pluja.
Nou avís per pluges intenses
El Meteocat ha activat l'alerta durant la matinada de divendres, de les dotze a les sis hores, amb un nivell de perill d'u sobre sis. L'avís afecta el Baix Camp, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià, amb la possible caiguda de vint litres d'aigua en només trenta minuts. La possibilitat de pluja intensa se centrarà al litoral i podrà anar acompanyada de tempesta.
Ara bé, més enllà d'unes primeres hores de divendres amb pluges, el dia serà força tranquil. El mateix passarà dissabte, amb sol a bona part del país. Ara bé, el Meteocat també detalla que de cara a diumenge pot arribar un nou front que, si bé encara es desconeixen els efectes concrets, com a mínim portarà nuvolades i precipitacions puntuals.