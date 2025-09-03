Un estiu de maldormir: Barcelona bat el rècord de nits tòrrides

Un dels efectes directes del canvi climàtic és l'augment de les temperatures. Les màximes -amb valors que aquest estiu han fregat els 44 ºC-, però també les mínimes. Els termòmetres no baixen i es repeteixen les matinades de maldormir. De fet, Barcelona ha batut el rècord històric de nits tòrrides: quan la mínima queda per sobre dels 25 graus, mentre que només quatre dies ha baixat de la barrera dels 20. Tot plegat, en l'estiu en què el 66% de les jornades ha tingut màximes superiors als 35, segons dades del Meteocat tractades per l'ACN.
El centre de Barcelona, epicentre de les nits tòrrides
Una nit tropical es comptabilitza quan la mínima no baixa dels 20 graus. La seva evolució és un dels indicadors del canvi climàtic, però en punts com el centre de Barcelona ja ha quedat curt. L'augment progressiu de les temperatures, però també la proximitat amb el mar i l'efecte de l'illa de calor ha provocat que ho siguin la pràctica totalitat. Aquest estiu, per exemple, al Raval ho han estat 88 dels 92 dies, un fet que suposa igualar el rècord de 2022.
És per aquest motiu que ja fa anys que es posa el focus amb les nits tòrrides, quan el termòmetre queda per sobre dels 25 graus. Les dificultats per dormir comencen a ser importants -especialment si hi ha humitat- i també els problemes de salut. De fet, un estudi internacional amb participació catalana publicat recentment vincula les nits caloroses amb un increment de la mortalitat fins al 3%. Els investigadors consideren que té un efecte independent de la calor diürna, fet que exigeix mesures específiques de prevenció.
En el cas del centre de Barcelona, aquest estiu s'han arribat a acumular 36 nits tòrrides, una xifra que suposa un rècord al conjunt de Catalunya. Coincidint amb les dues onades de calor, l'acumulació de nits de maldormir va ser molt notable: concretament, del 20 de juny al 5 de juliol així com entre el 9 i el 19 d'agost en cap moment va baixar del llindar de 25 graus.
Les mínimes més altes es van situar en 28,6 ºC al Raval i 27,8 ºC a l'Observatori Fabra (11 d'agost). El 16 d'agost, amb valors similars, es va batre la màxima d'agost amb 38,9 ºC, segons el valor de l'estació centenària gestionada per la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Cal recordar que aquest observatori -que recull dades de manera manual i ininterrompuda des del 1914-, l'any passat va arribar per primera i única vegada als 40 graus.
Una nit (quasi) roent a l'Empordà
Fora del Raval, altres observatoris de Barcelona com el de Zona Universitària o el Fabra van tenir “només” vuit nits tòrrides. El segon amb més valors per sobre dels 25 graus de la xarxa automàtica del Meteocat va ser Badalona (16) mentre que a Portbou van ser 10.
Precisament, en aquest punt de l'Alt Empordà es va estar a punt de registrar el que hauria estat la tercera nit roent del segle XXI a Catalunya, quan la mínima de baixa dels 30 graus. Concretament, el 29 de juny es va quedar amb un registre de 29,8 graus.
Rècord de dies per sobre dels 40 graus
Com ja ha explicat Nació al llarg de l'estiu, aquest 2025 serà recordat com el del festival dels 40 graus. De fet, s'ha superat el rècord de dies que s'ha superat aquest llindar de calor extrema amb un total de 16, dos més que el 2022, que continua com l'estiu més càlid. El d'enguany se situa en segona posició amb una anomalia de +2,3 graus, empatant amb el 2003.
En aquesta taula es poden consultar totes les superacions de 40 graus arreu de Catalunya.